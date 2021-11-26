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Детские сады и школы

В Уфе в микрорайоне Сипайлово открыт новый детский сад на 230 мест

 © sun9-21.userapi.com

Новый корпус стал вторым действующего детского сада № 61. Всего в нем будут 12 групп, в том числе две — ясельные. На территории детского сада установлены веранды для 12 групп с современным покрытием и игровым оборудованием, спортивная площадка.

Имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, пищеблок, медицинский кабинет с изолятором и процедурной, система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация. Планируется оказание дополнительных образовательных платных услуг по робототехнике и конструированию, английскому языку, хореографии, раннему обучению чтению и счету.

 © sun9-32.userapi.com

 © clck.ru
Источник: http://pressaufa.ru/2021/10/08/v-uf...sipajlovo-otkryt-novyj-detskij-sad/

Уфа, новый детсад
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