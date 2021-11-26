В Уфе в микрорайоне Сипайлово открыт новый детский сад на 230 мест

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Новый корпус стал вторым действующего детского сада № 61. Всего в нем будут 12 групп, в том числе две — ясельные. На территории детского сада установлены веранды для 12 групп с современным покрытием и игровым оборудованием, спортивная площадка.

Имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, пищеблок, медицинский кабинет с изолятором и процедурной, система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация. Планируется оказание дополнительных образовательных платных услуг по робототехнике и конструированию, английскому языку, хореографии, раннему обучению чтению и счету.

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