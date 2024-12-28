В Уфе открылся долгожданный Шакшинский мост

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После капительного ремонта открылись все четыре полосы Шакшинского моста. Это единственная артерия, которая связывает микрорайон и населенные пункты Иглинского района с Уфой. Теперь на въезде пробок станет меньше.

По традиции грузовики дали старт движению по Шакшинскому мосту. Это помогает ещё раз убедиться, что сооружение выдержит большие нагрузки. Тест на прочность пройден во многом благодаря новой технологии.

Алина Зиннатуллина, корреспондент:

«При капитальном ремонте моста использовали легкий бетон. Его вес в два раза меньше обычного. При использовании такого материала сооружение становится легче, а значит и выдерживает большие нагрузки транспортного потока».

Мост сделан качественно здесь продумали все. И подход к нему к нему сделали с другой стороны, по-человечески.

Реконструкция объекта велась с весны 2023 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мостостроители отремонтировали подходы, установили опоры освещения, барьеры и перильные ограждения.

Виталий Солдатов, монтажник:

«Работа прекращалась только на время обеда и на чаепитие. За три месяца — десять килограмм потерял веса живого. Домой приезжаю, жена говорит: «Вот ты помолодел, касавчик!»

После капремонта срок службы моста составит минимум 50 лет, заявляют архитекторы.

В следующим году надо завершить работу над арочным мостом. Ну и, конечно, Затонский мост вызывает очень серьезные опасения. Нам уже примерно цена понятна. И есть проект. Поэтому в любом случае через год мы уже должны приступать.

Еще один объект, который уфимцы ждали десятки лет и даже прозвали стройкой века, тоже сдан. Восточный выезд помог значительно разгрузить дорожный трафик и дал толчок к развитию новых агломераций в Зауфимье.

Олег Арефьев, заведующий научно-исследовательской лабораторией научно-исследовательского Института автомобильного транспорта:

«Обеспечит поперечную связность города, то есть то, чего сегодня у нас нет. Даже если выезд будет платный, он будет продлен до затонского моста и часть машин уйдет туда, но выезд разгрузит в том числе бесплатные дороги».

В этом году открыли движение и по улице Генерала Рыленко. Развязка — часть масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота». Благодаря ему в республике появится новый транспортный коридор протяженностью 6,5 километров.

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