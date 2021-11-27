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Новые заводы и цеха

В Вологодской области открылось производство экологически чистого биотоплива

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Цех по изготовлению топливных гранул запущен на Сокольском деревообрабатывающем комбинате. Его строительство завершили меньше чем за год. Объем инвестиций составил более одного миллиарда рублей. Проектная мощность пеллетного завода позволит изготавливать до 65 тысяч тонн готовой продукции в год.

Это стало очередным проектом Segezha Group в создании на предприятии цикла полной переработки поступающего древесного сырья. «Это очередной этап в модернизации Сокольского ДОКа. Опилки, которые раньше мы сжигали в котельной, теперь уходят на производство. Этим проектом мы решаем две задачи — повышаем рентабельность Сокольского ДОКа и экологичность комбината, — отметил президент „Segezha Group“ Михаил Шамолин. — Пеллеты — востребованный на рынке продукт. Они используются для отопления общественных зданий и индивидуальных домов. Мы законтрактованы на весь следующий год — общий объем отгрузки превысит 400 тысяч тонн».

Основную долю продукции планируется поставлять на экспорт. Также часть биотоплива будет использоваться для предприятий Segezha Group. Вторым этапом реализации проекта по комплексной утилизации кородревесных отходов является строительство котельной. Холодный пуск планируется в конце января, горячий — в феврале. Котельная будет потреблять 100% кородревесных отходов и генерировать теплоэнергию как для собственных нужд комбината, так и для отопления города Сокол.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/X_XUWePOeUA

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Источник: https://vologda-oblast.ru/novosti/v..._ekologicheski_chistogo_biotopliva/

Вологодская область, деревообработка, биотопливо
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.11.2109:52:25

    Новости плюс.

    Хороший новый цех, переработка отходов предприятия, продукция на экспорт. Одни плюсы.

    Но «экологически чистого» топлива нет.

    Обычное топливо. Со своими выбросами при сжигании и отходами.

    Отредактировано: Сергей Котенко~10:00 27.11.21
    #1243742
    • Нет аватара POLO
      27.11.2112:06:11

               

      Понятие «экологически чистое» вообще очень странное, для хайпа наверное или для девочки Греты с своим дядюшкой     Человек даже не подходит под это понятие     он выделяет СО2     да и отходов оставляет кучу от своей деятельности    

      Наверно корректно употреблять «возобновляемое топливо»    

      Отредактировано: POLO~12:07 27.11.21
      #1243750
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        27.11.2114:23:38

        Я тоже хотел сказать что ничего экологически чистого практически в природе нет. Разве что в новой западной религии одним из основателей которой является «пророк Грета».

        #1243763
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.11.2114:26:58

    Важное что это биотопливо производится не из пищевого сырья, а из отходов.

    #1243764
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