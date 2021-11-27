В Вологодской области открылось производство экологически чистого биотоплива

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Цех по изготовлению топливных гранул запущен на Сокольском деревообрабатывающем комбинате. Его строительство завершили меньше чем за год. Объем инвестиций составил более одного миллиарда рублей. Проектная мощность пеллетного завода позволит изготавливать до 65 тысяч тонн готовой продукции в год.

Это стало очередным проектом Segezha Group в создании на предприятии цикла полной переработки поступающего древесного сырья. «Это очередной этап в модернизации Сокольского ДОКа. Опилки, которые раньше мы сжигали в котельной, теперь уходят на производство. Этим проектом мы решаем две задачи — повышаем рентабельность Сокольского ДОКа и экологичность комбината, — отметил президент „Segezha Group“ Михаил Шамолин. — Пеллеты — востребованный на рынке продукт. Они используются для отопления общественных зданий и индивидуальных домов. Мы законтрактованы на весь следующий год — общий объем отгрузки превысит 400 тысяч тонн».

Основную долю продукции планируется поставлять на экспорт. Также часть биотоплива будет использоваться для предприятий Segezha Group. Вторым этапом реализации проекта по комплексной утилизации кородревесных отходов является строительство котельной. Холодный пуск планируется в конце января, горячий — в феврале. Котельная будет потреблять 100% кородревесных отходов и генерировать теплоэнергию как для собственных нужд комбината, так и для отопления города Сокол.

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