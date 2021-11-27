Ко Дню Республики в Уфимском районе открылся детский сад на 180 мест
Ко Дню Республики в Уфимском районе открылся детский сад на 180 мест. Строительство дошкольного учреждения началось в конце 2019 года в рамках национального проекта «Демография».
Яркие краски, уютные веранды, новые игровые и спортивные площадки. Всё это детский сад «Совушка» площадью 2500 квадратных метров. Он открылся в селе Миловка Уфимского района.
В детском саду есть актовый, музыкальный и спортивный залы. А еще прачечная и медицинский блок. Для детей с нарушениями речевого развития предусмотрен кабинет логопеда.
В детском саду планируется изучение английского и немецкого языков. Группа с углублённым изучением башкирского языка для детей от четырёх лет уже имеется.
Также для комфорта детей в детском саду предусмотрен и тёплый пол.
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