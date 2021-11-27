Новый детский сад открылся в Мурмашах Мурманской области
В Мурмашах на улице Причальной открылся новый детский сад. Кроме обычных, есть группа круглосуточного пребывания для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Восемь воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, логопед и социальный педагог. Сад рассчитан на 75 мест. Учреждение построено по нацпроекту «Демография».
В садике 4 группы открыто, он полноценно работает.
В этом году еще 2 детсада будет открыто в этом году в Мурманске.
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28.11.2107:30:34