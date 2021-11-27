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Транспорт и логистика

B Уфе директорам вручили ключи от 114 новых автобусов

5 октября в Уфе директорам образовательных учреждений вручили ключи от 114 новых автобусов, которые отправятся в сельские школы республики.

 © glavarb.ru

В 2021 году в Башкортостан поступили 185 школьных автобусов отечественного производства. Из них 45 машин приобрели за счёт средств республиканского бюджета.
Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/146129.html

Башкортостан, школьные автобусы
  • Kolyda Kolyda
    27.11.2123:58:42

    Интересно эти машины как-то специально укреплены для перевозки детей? Читал, что в США школьные автобусы наиболее крепкие из общественного транспорта. А как у нас с этим обстоит?

    #1243794
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