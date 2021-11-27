B Уфе директорам вручили ключи от 114 новых автобусов

5 октября в Уфе директорам образовательных учреждений вручили ключи от 114 новых автобусов, которые отправятся в сельские школы республики.

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В 2021 году в Башкортостан поступили 185 школьных автобусов отечественного производства. Из них 45 машин приобрели за счёт средств республиканского бюджета.