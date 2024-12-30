В регионы России для перевозки школьников поступили новые автобусы

В регионы России для перевозки школьников поступили новые автобусыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В декабре 2024 года автопарк школьных автобусов регионов РФ пополнился новыми машинами.
27.12.2024 года 48 учебным заведениям Самарской области были переданы 50 новых школьных автобусов.
Всего автопарк школьных учреждений региона насчитывает более 655 автобусов.
26 декабря 2024 года в школьные учреждения Тувы поступили 47 новых машин «ПАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ» различной вместимости.
В настоящий момент автопарки школ республики, пополнение которых началось с 2016 года, насчитывают 284 школьных автобуса.
В 2025 году предполагается поставка в Туву еще 25 школьных автобусов.
28 декабря 2024 года брянские образовательные учреждения получили 15 новых школьных автобусов, которые оснащёны ремнями безопасности, тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми маячками.
25 декабря 2024 года 22 новых школьных автобуса марки ПАЗ, НАЗ и КАВЗ поступили в образовательные учреждения Калининградской области.
Всего автопарк школьных автобусов региона насчитывает 398 машин.
За последние 5 лет за счет федерального бюджета для области закуплено 157 школьных автобусов на общую сумму 684,6 млн рублей.
28 декабря 2024 года общеобразовательным учреждениям Тульской области были переданы 37 автобусов российского производства.
В 2025 году запланирована покупка для области еще 17 автобусов.
25 декабря 2024 года представителям восьми муниципалитетов Костромской области были переданы восемь школьных автобусов марок ПАЗ и ГАЗ.
С 2016 года автопарк школьных автобусов области пополнился 131 машиной.
24 декабря 2024 года автопарк школьных автобусов Саратовской области пополнили 38 новых машин.
Всего, начиная с 2016 года, автопарк школьных автобусов Саратовской области получил более 550 школьных автобусов.
В первой половине декабря 2024 года в Омскую область поступили 50 новых школьных автобусов, на закупку которых было выделено 170 миллионов рублей.
С 2020 года общеобразовательным учреждениям области было передано 400 единиц транспорта.
10 декабря 2024 года районы Ярославской области получили 27 новых школьных автобусов.
Начиная с 2020 года в Ярославскую область по федеральной программе поступило 227 школьных автобусов отечественного производства. В настоящее время доставку школьников осуществляют 275 автобусов в 17 муниципальных образованиях Ярославской области.
В начале декабря 2024 года общеобразовательные учреждения Курганской области получили 37 новых школьных автобусов.
В начале декабря 2024 года 36 новых школьных автобусов были переданы школам Крыма.
В 2015-2023 годах приобретено 434 школьных автобуса: 334 за счёт средств федерального бюджета, 100 за счёт средств республики.
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