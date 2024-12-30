В регионы России для перевозки школьников поступили новые автобусы

В декабре 2024 года автопарк школьных автобусов регионов РФ пополнился новыми машинами.

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27.12.2024 года 48 учебным заведениям Самарской области были переданы 50 новых школьных автобусов.

Всего автопарк школьных учреждений региона насчитывает более 655 автобусов.

26 декабря 2024 года в школьные учреждения Тувы поступили 47 новых машин «ПАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ» различной вместимости.

В настоящий момент автопарки школ республики, пополнение которых началось с 2016 года, насчитывают 284 школьных автобуса.

В 2025 году предполагается поставка в Туву еще 25 школьных автобусов.

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28 декабря 2024 года брянские образовательные учреждения получили 15 новых школьных автобусов, которые оснащёны ремнями безопасности, тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми маячками.

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25 декабря 2024 года 22 новых школьных автобуса марки ПАЗ, НАЗ и КАВЗ поступили в образовательные учреждения Калининградской области.

Всего автопарк школьных автобусов региона насчитывает 398 машин.

За последние 5 лет за счет федерального бюджета для области закуплено 157 школьных автобусов на общую сумму 684,6 млн рублей.

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28 декабря 2024 года общеобразовательным учреждениям Тульской области были переданы 37 автобусов российского производства.

В 2025 году запланирована покупка для области еще 17 автобусов.

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25 декабря 2024 года представителям восьми муниципалитетов Костромской области были переданы восемь школьных автобусов марок ПАЗ и ГАЗ.

С 2016 года автопарк школьных автобусов области пополнился 131 машиной.

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24 декабря 2024 года автопарк школьных автобусов Саратовской области пополнили 38 новых машин.

Всего, начиная с 2016 года, автопарк школьных автобусов Саратовской области получил более 550 школьных автобусов.

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В первой половине декабря 2024 года в Омскую область поступили 50 новых школьных автобусов, на закупку которых было выделено 170 миллионов рублей.

С 2020 года общеобразовательным учреждениям области было передано 400 единиц транспорта.

10 декабря 2024 года районы Ярославской области получили 27 новых школьных автобусов.

Начиная с 2020 года в Ярославскую область по федеральной программе поступило 227 школьных автобусов отечественного производства. В настоящее время доставку школьников осуществляют 275 автобусов в 17 муниципальных образованиях Ярославской области.

В начале декабря 2024 года общеобразовательные учреждения Курганской области получили 37 новых школьных автобусов.

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В начале декабря 2024 года 36 новых школьных автобусов были переданы школам Крыма.

В 2015-2023 годах приобретено 434 школьных автобуса: 334 за счёт средств федерального бюджета, 100 за счёт средств республики.

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