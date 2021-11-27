В Якутском селе Хамагатта открылся новый детский сад на 240 мест

16 ноября, в селе Крест-Кытыл Намского улуса открыли детский сад на 240 мест «Тускул». Туда переедут воспитанники двух дошкольных учреждений «Сарыал» и «Кытылчаан», располагающихся в деревянных зданиях. Благодаря вводу нового объекта в Хамагаттинском наслеге полностью решится проблема с обеспечением мест в детских садах.

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Объект построили по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография». Его стоимость составляет 383,2 млн рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.

Здание имеет три этажа. Здесь есть все необходимые условия для обучения и развития детей: музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, компьютерный класс, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок. Во дворе обустроены прогулочные и спортивные площадки. Особое внимание строители уделили вопросам безопасности, оборудовав объект видеонаблюдением, системой охранной и пожарной сигнализации.