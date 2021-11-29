НЛМК запустил производство высокопрочного оцинкованного проката толщиной до 4 мм

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НЛМК выводит на проектную мощность агрегат непрерывного горячего цинкования N3 после проведенной реконструкции.

Агрегат позволяет производить оцинкованный прокат толщиной до 4 мм. Сталь востребована в строительстве жилых и общественных зданий в регионах Крайнего Севера, зонах повышенной сейсмической активности, а также объектов, которые подвергаются повышенным нагрузкам.

НЛМК — единственный в России производитель проката с данными параметрами.