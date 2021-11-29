НЛМК запустил производство высокопрочного оцинкованного проката толщиной до 4 мм
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2eLYelcnU1Q
НЛМК выводит на проектную мощность агрегат непрерывного горячего цинкования N3 после проведенной реконструкции.
Агрегат позволяет производить оцинкованный прокат толщиной до 4 мм. Сталь востребована в строительстве жилых и общественных зданий в регионах Крайнего Севера, зонах повышенной сейсмической активности, а также объектов, которые подвергаются повышенным нагрузкам.
НЛМК — единственный в России производитель проката с данными параметрами.
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