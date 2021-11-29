НПП «Машпроект» выпустило на рынок переносной дефектоскоп СТРИМ-20

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В октябре 2021 года санкт-петербургская компания НПП «Машпроект» представила новое оборудование собственного производства — переносной магнитопорошковый дефектоскоп СТРИМ-20.

Основное назначение дефектоскопа — контроль широкого спектра металлических изделий на наличие дефектов: трещин, флокенов, несплавлений и других прочностных изменений. Прибор может эксплуатироваться в лабораториях и на производствах, а также оптимален для контроля крупногабаритных металлических объектов в полевых условиях.

СТРИМ-20 работает по принципу намагничивания зоны контроля, после которого на дефектном участке скапливаются частицы нанесенного магнитного порошка, образуя силовые линии наибольшей концентрации. Прибор позволяет обнаруживать как поверхностные, так и скрытые дефекты.

© mashproject.ru

От стационарных дефектоскопов СТРИМ-20 отличается сочетанием небольших размеров и веса с высокой величиной генерируемого выходного тока. Таким образом, обеспечена высокая точность результатов исследования вне зависимости от условий эксплуатации.