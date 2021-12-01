Ижевск 2010 — 2021. Было — стало
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/pzuhe8a_ltA
С 2010 по 2021 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое.
Давайте сравним каким был Ижевск в 2010 и каким он стал в 2021 году и в промежуточные годы.
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