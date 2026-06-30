С 2019 по середину 2026 года в России из аварийного жилья было переселено более 1 млн человек,согласно данным Росстата. За этот же период в стране расселили более 16 млн квадратных метров непригодного жилищного фонда. Только за первые месяцы 2026 года новое жилье получили более 31 500 россиян.

С 2008 года в России расселили почти 2 миллиона человек, а общий объем расселенного аварийного жилфонда составил более 32 миллионов квадратных метров.

Расселение аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, в основном завершено, и сейчас запущены новые этапы программы.