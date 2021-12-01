В Перми открыт новый корпус школы дизайна «Точка»

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Новый корпус будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях, в то время как корпус на бульваре Гагарина — на дизайне и архитектуре. Второй корпус школы «Точка» по улице Василия Татищева, 7 рассчитан на 1225 учеников. Его открытия очень ждали жители микрорайона.

В новом корпусе начали учиться дети из начальной школы, с января здесь будут заниматься и старшеклассники. Ранее начальные классы обучались на базе школы № 134, среднее звено — в «Точке» на бульваре Гагарина.

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На приобретение оборудования для школы муниципалитет выделил 69 миллионов рублей. Новый корпус оборудован всем необходимым — мебелью, ноутбуками, проекторами, компьютерами, многофункциональными устройствами, спортивным инвентарем и оборудованием.

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

В корпусе школы расположены 52 учебных кабинета для начальной, основной и средней школы, 3 спортивных больших зала, столовая и актовый зал на 450 мест. Здесь есть 5 кабинетов информатики, 3 практикума (химия, физика, биология), медиатека, коворкинг, 4 мастерских — столярная, слесарная, домоводства, швейного дела.

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На данный момент «Точка» — единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведётся профильное обучение по направлению «Дизайн». Во всем мире дизайнеров привлекают для создания новых идей и решения комплексных задач. Дизайн-знания и творческое мышление необходимы проектировщикам, инженерам, руководителям бизнес-процессов, предпринимателям и всем успешным людям.

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru