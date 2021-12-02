Российские дизельные автобусы усиливают позиции на мировом рынке

Спрос на российские автобусы растёт на мировом рынке. Если взять наиболее ходовой их тип, с дизельным двигателем объёмом более 2,5 литров (код ТНВЭД 8702101199), то за первые 8 месяцев 2021 года по данным портала российской внешнеторговой статистики Statimex.Ru, из России были экспортированы 842 автобусов общей стоимостью 40,49 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество экспортированных автобусов выросло в 2 с небольшим раза, а экспортная выручка от этих поставок выросла на 247%. Получается, российские автобусы растут в цене, которая в среднем увеличилась с 28 до 48 тысяч «зелёных».

ведущие страны-получатели российских автобусов © statimex.ru

Основной зарубежный потребитель российских автобусов в этом году — Никарагуа, закупившие 250 штук. Партнёры России по Таможенному Союзу закупили более половины экспортных автобусов, Вьетнам ввёз 59 штук. То есть, ближним зарубежьем география поставок автобусов российского производства не исчерпывается.

регионы-поставщики автобусов на экспорт © statimex.ru

Половину российского экспорта дизельных автобусов обеспечила Нижегородская область. Судя по всему, речь идёт о продукции Горьковского Автозавода. Курганскую область представляет КАВЗ. А Татарстан скорее всего представляет «Камаз».