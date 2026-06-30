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artal Транспорт, спецтехника и логистика

Ещё 10 новых автобусов вышли на улицы Кургана

© cdn-img.ura.news

Ещё10 новых автобусов вышли на улицы Кургана. Церемония передачи транспорта состоялась сегодня, 30 июня, на центральной площади. С 2023 года по 2025 год уже обновлено 228 единиц подвижного состава из 550, запланированных до 2030 года. Все машины, включая представленные сегодня, произведены на Курганском автобусном заводе.

В новых автобусах есть всё для комфортной перевозки пассажиров в условиях городской среды. Они соответствуют всем современным требованиям к безопасности и экологичности.

https://ura.new...news/1053105526

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Источник: nm45.ru

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