Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на Курилах
Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развёрнуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.
Технику, личный состав и материальные средства доставили на островную зону большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", — пояснили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
В ТОФ подчеркнули, что для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.
«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.
Российское Минобороны уделяет большое внимание защите Курильских островов. Ранее на острове Итуруп были размещены многоцелевые истребители Су-35С, на Кунашир и Итуруп переброшены мобильные ракетные комплексы береговой обороны «Бал» и «Бастион». Для военных строится вся необходимая инфраструктура, включая жилье. С 1 декабря 2020 года на боевое дежурство заступили зенитные ракетные комплексы С-300В4, развёрнутые опять же на Итурупе.