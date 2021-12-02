Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

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Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развёрнуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

Технику, личный состав и материальные средства доставили на островную зону большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

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На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", — пояснили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В ТОФ подчеркнули, что для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Российское Минобороны уделяет большое внимание защите Курильских островов. Ранее на острове Итуруп были размещены многоцелевые истребители Су-35С, на Кунашир и Итуруп переброшены мобильные ракетные комплексы береговой обороны «Бал» и «Бастион». Для военных строится вся необходимая инфраструктура, включая жилье. С 1 декабря 2020 года на боевое дежурство заступили зенитные ракетные комплексы С-300В4, развёрнутые опять же на Итурупе.

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