Новый мостовой переход на 62 километре региональной автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в селе Яблочном был введен в эксплуатацию в конце декабря 2025 года. На участке демонтировали старый японский мост, построенный до 1945 года, и выполнили полный комплекс работ по строительству искусственного сооружения и автодороги в новом направлении.

«Общая протяженность участка строительства составила 552 метра, длина моста — 34,1 метра. На участке автодороги обустроены две полосы движения по 3,5 метра тротуары шириной 1,5 метра, две остановочные площадки с автобусными павильонами, установлены барьерное и перильное ограждения на подходах и мосту, дорожные знаки, наружное освещение. После завершения работ на участке региональной автодороги созданы необходимые условия для безопасного и комфортного передвижения в соответствии с новыми стандартами», — рассказал руководитель ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Вадим Думанский.

В 2025 году на участках трассы в Холмском и Томаринском районах начали ремонтировать мосты через реки Правда и Новосёлка, работы на объектах нацпроекта планируется завершить осенью 2026 года.