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Агропром и пищевая промышленность

Волгоградские аграрии ввели в оборот 58 тысяч гектаров земли

 © volgograd.ru

Еще 58 тыс. га ранее неиспользуемых пахотных земель возвращены в сельхозоборот за девять месяцев 2021 года в Волгоградской области. Всего начиная с 2014 года в регионе увеличили обрабатываемый клин на 470 тыс. га.

По оценке Минсельхоза России, Волгоградская область входит в десятку лучших регионов России по величине прибавленных сельхозугодий. Так, в 2020 году план по вводу в оборот земель сельхозназначения перевыполнен регионом на 247%. Из более одного миллиона гектаров целины, освоенной в регионах России, самый большой клин был возделан именно в Волгоградской области — 112 тыс. га.

Добавим, в мае 2021 года Правительство РФ утвердило госпрограмму вовлечения неиспользуемых сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса, которая стартует в 2022 году. Она рассчитана на 10 лет, по ее итогам в стране намерены ввести в оборот более 13 млн га пригодной для возделывания земли. На реализацию программы из федерального бюджета планируют направить более 530 млрд рублей.
Источник: https://www.volgograd.ru/news/380532/

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Волгоградская область, АПК, сельское хозяйство, агропром
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