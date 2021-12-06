«РТ-Инвест» начал производить фандоматы в Подмосковье

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Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех запустила собственное производство устройств по приему тары в подмосковном Климовске. Цех рассчитан на ежемесячный выпуск 200 аппаратов. Компания будет осуществлять полный цикл работ — от проектирования, производства и установки устройств до выгрузки и транспортировки сданной тары. В ближайшее время в Московской области «РТ-Инвест» разместит 564 фандомата.

С появлением собственного производства в Московской области срок установки фандоматов значительно сократится. Это позволит в кратчайшие сроки оборудовать устройствами еще больше школ, парков, МФЦ, физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Подмосковья и в итоге увеличить объем собранной пластиковой и алюминиевой тары.

Новый производственный цех «РТ-Инвест» занимает площадь более 1000 м², работает без выходных и выпускает 50 аппаратов в неделю. В ближайшее время мощность будет увеличена. На сборку одного фандомата уходит от двух до трех дней. Более 80% всех комплектующих произведено в России: корпуса, металлоконструкции, модули, датчики, сминатели, моторы и магнитные компоненты.

«Фандоматы — один из наиболее удобных способов сбора тары для вторичной переработки. Пилотный проект по их установке стартовал в Казани в январе 2020 года, в этом году мы запустили сеть фандоматов в школах Подмосковья. На сегодняшний день в регионах установлено 228 таких устройств. За короткое время с их помощью собрано уже более 14 тонн пластиковой и алюминиевой тары, пригодной для переработки. Создание собственного производства по выпуску фандоматов позволит масштабировать проект на другие регионы и быстрее достичь нашей главной цели — нулевого уровня захоронения и полного отказа от мусорных полигонов», — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В свою очередь, генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что география проекта по сбору вторичных ресурсов через фандоматы расширяется с каждым днем.

«У нас есть стандарт: все территории, где присутствует компания, должны работать по одинаковому принципу — мы везде будем внедрять фандоматы и раздельный сбор, а также промышленную переработку вторичного сырья. До конца года такие устройства появятся в 13 округах Подмосковья, а для жителей будет введена система мотивации — скидки и бонусы на различные сервисы, что станет важным шагом на пути к осознанному потреблению и раздельному сбору», — сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Аппараты подключены к региональной системе мониторинга, благодаря этому единый оператор экопунктов оперативно вывозит сырье. Все собранные ресурсы направляют на производство новых товаров. Алюминиевые банки могут быть переработаны без потери качества. Из них произведут новую тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Полимеры станут сырьем для производства синтетической ткани, спальных мешков и утеплителя зимней одежды. С 2023 года «РТ-Инвест» все пластиковые бутылки из фандоматов будет перерабатывать на собственном предприятии и производить «зеленую» ПЭТ-гранулу.

Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая переработка в новые товары — один из главных принципов устойчивого развития. И как показал мировой опыт, именно роботизированная система раздельного сбора позволяет вернуть в переработку свыше 90% ценных ресурсов. Эта система, вместе с промышленной сортировкой, компостированием органики, максимальным рециклингом «полезных фракций» и энергоутилизацией остаточных отходов, которые также внедряет «РТ-Инвест», позволит полностью отказаться от полигонного захоронения.