«Омсктрансмаш» отправил в войска партию ТОС-1А

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Омский завод транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» передал заказчику очередную партию модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А в рамках исполнения гособоронзаказа.

Машины изготовлены с учетом ряда конструктивных изменений. Так, они укомплектованы современной пусковой аппаратурой, позволившей повысить удобство работы членов экипажа боевой машины БМ-1 и сократить время выполнения поставленной боевой задачи.

Помимо этого, одна из отправленных в войска БМ-1 успешно прошла стрельбовые испытания на полигоне в европейской части России.

«Тяжелая огнеметная система — это гордость предприятия. Наши конструкторы прорабатывают различные варианты ее модернизации, чтобы она соответствовала самым современным требованиям и качественно выполняла свои функции», — отметил генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А является модернизированной версией боевой машины ТОС-1, которая была принята на вооружение в 1995 году. Сегодня она востребована не только в России, но и за рубежом.