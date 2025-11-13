Концерн «Уралвагонзавод» поставил партию «Солнцепеков» с новой защитой
Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в Российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников.
Перед отправкой в российские войска техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых была проверена надежность работы механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепеков» оценивали в различных условиях.
На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись «За Кириллова!» в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем. «Солнцепеки» показывают потрясающую эффективность в уничтожении укреплений противника. Как ранее заявили в концерне, уже заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. На данной модификации введен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов.
«Применение в ходе боевых действий — это наиболее эффективный шаг к совершенствованию, которое мы ведем непрерывно. Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения. Наша основная цель — это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют „Солнцепек“, повышая его характеристики», — отметил заместитель генерального директора по спецтехнике концерна «Уралвагонзавод» Дмитрий Семизоров.
