Уралвагонзавод построил в 2025 году 30 «Витязей» для проекта «Сила Сибири»

Вездеходы произвели в рамках проекта «Сила Сибири»

Концерн «Уралвагонзавод» завершил 2025 год с выполнением государственного заказа на поставку 30 многоцелевых двухзвенных вездеходов «Витязь». Машины создали на базе унифицированного шасси ДТ-30ПМ «Вездесущий».

ДТ-30ПМ «Витязь»

Проект связан с инфраструктурными задачами в рамках освоения северных территорий и логистикой для крупных энергетических проектов, включая район «Сила Сибири». Вездеходы используют для доставки грузов и оборудования в труднодоступные зоны, где отсутствуют дороги.

Техника получила расширенную функциональность. Землеройное, сварочное и грузоподъёмное оборудование позволяет применять её не только для перевозок, но и для первичных строительных и монтажных работ. Машины способны транспортировать длинномерные грузы до 10 метров.

Ключевая особенность «Витязя» — двухзвенная конструкция. Она снижает давление на грунт и повышает проходимость, что критично для болотистой и арктической местности. Это решение также помогает минимизировать воздействие на окружающую среду в северных регионах.

По данным производителя, в 2025 году предприятиям топливно-энергетического комплекса поставили более 30 таких машин.

«В 2025 году предприятиям ТЭК России отгружено более 30 двухзвенников „Витязь“. Эта цифра — не просто показатель уровня нашего производства, а маркер высокого доверия со стороны крупнейших нефтегазовых компаний. Наша техника сегодня представлена в большинстве добывающих и энергетических предприятий страны», — отметили вкомпании «Витязь».

Высокая производительность «Витязей» достигается благодаря уникальной двухзвенной конструкции, разработанной ещё в 1970-х годах и до сих пор не имеющей аналогов по коэффициенту грузоподъёмности. Вездеходы оказывают минимальное давление на грунт, что позволяет им работать на болотах и снежной целине, не повреждая растительный покров, что критически важно для экологии северных районов. Все вездеходы сертифицированы для работы при температурах до -50°C и соответствуют повышенным требованиям экологической безопасности.

Спектр применения «Витязей» постоянно расширяется. Помимо транспортировки грузов, двухзвенники служат базой для кранов, буровых установок и экскаваторного оборудования. Машины также используются для прокладки линий связи в Ямало-Ненецком автономном округе. Вездеходы «Витязь» работают вместе с другими видами вездеходной техники, обеспечивая доставку крупногабаритного оборудования в труднодоступные районы.

В 2026 году предприятие поставит двухзвенные вездеходы и технокомплексы ряду российских нефтяных компаний — постоянным партнёрам завода, обновляющим и пополняющим свои парки вездеходной техники. Как отмечают в компании «Витязь», портфель заказов на 2026 год фактически сформирован, а предприятие продолжает курс на создание многофункциональных технологических платформ на базе двухзвенных тягачей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

    Александр Рыбалко Александр Рыбалко10.04.26 10:37:52

    Здравствуйте, по моему мнению витязь это лучший вездеход работал на многих машинах как мтлб, трэкол, гтт, дт10пя, дт30, последняя модель имеет высокую грузоподемность, проходимость лучшая машина в своем роде и при должном обслуживании не подводит и приходит в любою труднодоступную местность.

    Александр Пяткин Александр Пяткин10.04.26 13:15:07

    Расход топлива 3.5 литра на 1 км
    Это много.
    И проблема в условиях, которых Витязь работает.
    Постоянно на трассу на подвеске вертолеты цистерны закидывают.
    Дорогая техника

    Нет аватара alexm10.04.26 15:18:50

    Проект двухзвенного гусеничного вездехода с индексом ДТ-30 предложил в 1974 году советский конструктор и участник Великой Отечественной войны К. В. Осколков. Имя «Витязь» машина получила позже. Трудно сказать, какие нужные слова Константин Владимирович подобрал, презентуя свою идею «на самом верху». Но его услышали и даже построили в Башкирии (г. Ишимбай) производственную площадку под эти самые «Витязи». Завод запустили в 1977-м, а Константину Осколкову досталась должность главного конструктора.
    «Витязь» не только крутой внедорожник, но и хороший пловец. По воде он передвигается со скоростью 5 км/ч, а с установленным гребным винтом — все 15 км/ч. А вообще же, «максималка» 28-тонного (снаряженная масса) гиганта по суше — 37-40 км/ч.

    Ее обеспечивает крутой дизельный V12 серии ЧТЗ В-46-5 с четырехтактным циклом работы и рабочим объемом 38 880 куб. см. Тяговая мощность двигателя — 780 л. с., коробка передач — гидромеханическая полуавтоматическая. Запас хода — 500 км. Пуск двигателя осуществляется сжатым воздухом из баллонов, дублированный — электростартером от аккумуляторных батарей или от внешнего источника тока.
    Существует несколько основных модификаций «Витязя», как то: ДТ-30-1 — версия с одной удлинённой грузовой платформой закреплённой на обоих звеньях транспортёра; ДТ-30МН с двигателем ЯМЗ 8401.10-09 — грузовая открытая платформа; ДТ-30ПМН — модернизированный вариант с двигателем ЯМЗ; ДТ-30 ПМ «Вездесущий» — модификация платформы-шасси для Вооруженных Сил РФ с броневой защитой обитаемого отсека; ДТ-30ПМ-Т1 — пусковая установка и модуль жизнеобеспечения зенитно-ракетного комплекса Тор-М2ДТ; ДТ-30ПМ-Т2 — мастерская технического обслуживания зенитно-ракетного комплекса Тор-М2ДТ.
