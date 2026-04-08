Вездеходы произвели в рамках проекта «Сила Сибири»

Концерн «Уралвагонзавод» завершил 2025 год с выполнением государственного заказа на поставку 30 многоцелевых двухзвенных вездеходов «Витязь». Машины создали на базе унифицированного шасси ДТ-30ПМ «Вездесущий».

ДТ-30ПМ «Витязь»

Проект связан с инфраструктурными задачами в рамках освоения северных территорий и логистикой для крупных энергетических проектов, включая район «Сила Сибири». Вездеходы используют для доставки грузов и оборудования в труднодоступные зоны, где отсутствуют дороги.

Техника получила расширенную функциональность. Землеройное, сварочное и грузоподъёмное оборудование позволяет применять её не только для перевозок, но и для первичных строительных и монтажных работ. Машины способны транспортировать длинномерные грузы до 10 метров.

Ключевая особенность «Витязя» — двухзвенная конструкция. Она снижает давление на грунт и повышает проходимость, что критично для болотистой и арктической местности. Это решение также помогает минимизировать воздействие на окружающую среду в северных регионах.

По данным производителя, в 2025 году предприятиям топливно-энергетического комплекса поставили более 30 таких машин.

«В 2025 году предприятиям ТЭК России отгружено более 30 двухзвенников „Витязь“. Эта цифра — не просто показатель уровня нашего производства, а маркер высокого доверия со стороны крупнейших нефтегазовых компаний. Наша техника сегодня представлена в большинстве добывающих и энергетических предприятий страны», — отметили вкомпании «Витязь».

Высокая производительность «Витязей» достигается благодаря уникальной двухзвенной конструкции, разработанной ещё в 1970-х годах и до сих пор не имеющей аналогов по коэффициенту грузоподъёмности. Вездеходы оказывают минимальное давление на грунт, что позволяет им работать на болотах и снежной целине, не повреждая растительный покров, что критически важно для экологии северных районов. Все вездеходы сертифицированы для работы при температурах до -50°C и соответствуют повышенным требованиям экологической безопасности.

Спектр применения «Витязей» постоянно расширяется. Помимо транспортировки грузов, двухзвенники служат базой для кранов, буровых установок и экскаваторного оборудования. Машины также используются для прокладки линий связи в Ямало-Ненецком автономном округе. Вездеходы «Витязь» работают вместе с другими видами вездеходной техники, обеспечивая доставку крупногабаритного оборудования в труднодоступные районы.

В 2026 году предприятие поставит двухзвенные вездеходы и технокомплексы ряду российских нефтяных компаний — постоянным партнёрам завода, обновляющим и пополняющим свои парки вездеходной техники. Как отмечают в компании «Витязь», портфель заказов на 2026 год фактически сформирован, а предприятие продолжает курс на создание многофункциональных технологических платформ на базе двухзвенных тягачей.

