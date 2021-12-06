Ангарская НХК приступила к производству бензина АИ-100

«Ангарская нефтехимическая компания», которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», выпустила первую партию автомобильного бензина АИ-100 экологического класса 5.

Новое топливо имеет собственную уникальную рецептуру, а его эффективность подтверждена результатами комплексных испытаний «Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти».

АИ-100-К5 предназначен для современных автомобилей, оснащенных форсированными двигателями и системами наддува. Благодаря высокому октановому числу топливо позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя и увеличить динамику разгона автомобиля до 9%, а также снизить уровень вибрации и шума. Кроме того, низкое содержание серы и бензола уменьшает образование нагара на деталях двигателя.

В числе эксплуатационных преимуществ АИ-100 — легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах и экономичный расход топлива (по сравнению с АИ-98 экономия может составить до 6%).

Топливо также обладает высокими экологическими характеристиками. При его использовании в выхлопных газах автомобиля значительно снижается содержание окиси серы, углерода и азотистых соединений.

Высокооктановый бензин «АНХК» предназначен, в первую очередь, для обеспечения потребности регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Первая партия поступит на АЗС Иркутской области. В европейской части страны данный вид бензина выпускают несколько предприятий «Роснефти»: Рязанская НПК, Уфимский комплекс «Башнефти», а также Ярославский НПЗ.