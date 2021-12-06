На Дону собрали рекордный урожай масличных культур

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В Ростовской области подводят предварительные итоги уборки масличных культур. По оперативным подсчетам, их валовой сбор составил 2 млн 5 тысяч тонн при средней урожайности в 20,4 ц/га.

«Мы можем уже говорить, что в этом году Ростовская область собрала рекордный урожай масличных культур, и это более чем на 40 тысяч тонн больше показателя 2019 года, который был рекордным по урожаю масличных для региона, — сообщили в Правительстве Ростовской области, — Если сравнивать с прошлым годом, то нынешний показатель почти на 580 тысяч тонн больше валового сбора прошлого года».

По данным донского минсельхозпрода, основу урожая масличных культур составляет подсолнечник, урожай которого составил более 1 млн 824 тысячи тонн (в 2020 году урожай — 1 млн 289 тысяч тонн тонн) при урожайности в 21,6 ц/га. Кроме того, в текущем году урожай масличного льна практически в два раза превысил показатели прошлого года и составил почти 133 тысяч тонн при урожайности в 13,6 ц/га.

Лидером по сбору урожая масличных культур является Зерноградский район, где аграрии собрали 116,7 тысячи тонн.

Самая высокая урожайность масличных культур зафиксирована в Мясниковском районе — 32,6 ц/га.