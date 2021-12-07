ГАЗ официально объявил о выходе на рынок Австралии

© s.auto.drom.ru

Российская «Группа ГАЗ» официально объявила о выходе на рынок Австралии — с декабря 2021 года в эту далекую страну начались поставки вездеходов ГАЗ Садко Next.

Нужно заметить, что первый образец Садко Next в Австралию отгрузили еще в начале 2021 года, в мае машина даже успела побывать на тесте у местного YouTube-блогера Роберта Пеппера (он ее похвалил).

За продажи и обслуживание газовских машин на Зеленом континенте будет отвечать местная фирма Australian adventure vehicles 4×4 (AAV 4×4) из Брисбена, специализирующаяся на доработке и реализации внедорожных автомобилей.

ГАЗ Садко Next в Австралии носит другое имя — GAZ Trackmaster 4×4. Первое время на Зеленом континенте будут предлагать только вариант с однорядной трехместной кабиной, через несколько месяцев станет доступным исполнение с двухрядной трехдверной семиместной кабиной. Модель успешно прошла сертификацию и испытания на соответствие австралийским требованиям к конструкции автомобиля, которые близки к сертификационным требованиям ЕС. Помимо этого, компания AAV 4×4 провела собственные испытания, включавшие проверку работы электрооборудования, ремней безопасности, АБС и других узлов, как при полной нагрузке, так и порожней машины. Поскольку в Австралии левостороннее дорожное движение, руль и органы управления у Трэкмастера расположены справа.

Спецификация Садко Некст для Австралии аналогична российской. Двигатель — 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Экологический класс — «Евро-5». Он сочетается с пятиступенчатой механической КП и «раздаткой» с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Высокую проходимость автомобилю также обеспечивают клиренс 315 мм и система подкачки шин. Управление раздаточной коробкой осуществляется при помощи кнопок на панели приборов, а не напольных рычагов. В базовой комплектации — АБС, электростеклоподъемники и круиз-контроль. Для австралийцев в стандартное оснащение также внесены кондиционер, медиасистема, шноркель, дополнительный топливный бак (90×2 = 180 л), противосолнечный козырек, лебедка. Грузовая платформа бортовая, внутренние длина и ширина — 3400 и 2175 мм соответственно. Машина может везти около 2,5 т груза.

В Австралии за GAZ TrackMaster 4×4 просят 90 000 местных долларов, то есть около 4,7 млн рублей. В России такая машина стоит от 3,3 млн рублей.

Бретт Болтон, директор компании AAV 4×4: «Мы работаем в Брисбене на восточном побережье континента, который из-за природных и климатических особенностей можно назвать „полноприводной“ столицей Австралии. И Россия также известна как страна со сложными дорожными условиями, а это значит, что автомобили, которые создаются для российского рынка, уверенно показывают себя в самых сложных местах и выдерживают повышенные нагрузки. Такова репутация русской техники. […] Мы начали продажи с нашей целевой аудитории — любителей путешествий. Затем хотели бы перейти в сектор госзаказчиков, предлагать автомобили более крупным корпоративным клиентам».

Леонид Долгов, директор по экспорту «Группы ГАЗ»: «Наш мегапроходимый грузовик будет интересен как частным владельцам, так и различным компаниям, муниципальным организациям, спасательным службам».

© gazgroup.ru

https://gazgrou...ynok-avstralii/