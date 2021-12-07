Заложен киль шестого краболова-живовоза нового флота ГК «Русский краб»

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3 декабря на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложен шестой краболов проектной серии 5712 LS, которую завод строит по заказу дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб».

В серию войдут семь судов для добычи и перевозки живого краба. Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот. Техническое оснащение краболовов проекта 5712 LS позволит удвоить объем перевозимой живой продукции, повысить показатели ее сохранности, улучшить мореходные качества судов, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Основные технические характеристики краболова проекта 5712 LS: длина — 57,70 м, ширина — 12,60 м, автономность — 40 дней, скорость полного хода — 12,6 узлов, емкость по живому крабу — 110-120 тонн.

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