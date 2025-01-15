На Онежском ССЗ введено в эксплуатацию новое технологическое оборудование

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в опытную эксплуатацию введено основное технологическое оборудование блока корпусных цехов для подготовки листового металла и профиля, заготовительное, кузнечное и оборудование сборочно-сварочного производства (1 этап модернизации предприятия).

© onegoshipyard.ru

Первая в стране цифровая верфь создается в результате реализации проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода, включающего строительство новых производственных мощностей с внедрением процессов роботизации и автоматизации производства и цифровым сопровождением всех этапов судостроения.

© onegoshipyard.ru

Большая часть автоматизированных станков изготовлена на российских предприятиях Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Обнинска, Оренбурга и других. При этом специалистами завода совместно с поставщиками оборудования в период опытной эксплуатации будет обеспечено изготовление деталей и конструкций для конкретных проектов производственной программы завода.

© onegoshipyard.ru

В рамках мероприятий по цифровизации производственных процессов основное технологическое оборудование, включая вводимое сегодня в опытную эксплуатацию, будет интегрировано в единую информационную систему цифровой верфи.

© onegoshipyard.ru

Открытие цифровой верфи позволит увеличить производительность труда не менее чем в 2 раза, количество строящихся ежегодно судов с 3 до 10, а также создать не менее 500 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

Проект глубокой модернизации завода начат в 2019 году по указанию Президента России Владимира Путина. Проект разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом совместно с АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» и ФГУП «Росморпорт».

В рамках проекта построены новые объекты (блок корпусных цехов, контрольно-пропускной пункт, центр обработки данных, станция газификации, очистные сооружения). В настоящее время завершаются работы по сдаче в эксплуатацию вновь созданных мощностей. Осуществлено внедрение в промышленную эксплуатацию «Решения «Global-Marine: Система управления судостроением и судоремонтом».

На втором этапе модернизации завода запланировано строительство автоматизированного комплекса судового оборудования, а также модернизация открытого стапеля и слипа для спуска-подъема судов. На реализацию второй очереди Росморречфлоту из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены средства федерального бюджета в объеме 1,95 млрд. рублей.

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