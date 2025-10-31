MAX
d-tatarinov Судостроение и судоходство

В Карелии спущено на воду судно «Эко-1» проекта NE028

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе сегодня, 31 октября, состоялась торжественная церемония спуска на воду второго нефтемусоросборщика проекта NE028 «Эко-1».

Серия из двух судов строится на Онежском ССЗ по проекту «Нордик Инжиниринг» для ФГУП «Росморпорт».

Впереди — достройка и испытания, сообщает «Нордик Инжиниринг».

Напомним, церемония спуска на воду первого нефтемусоросборщика проекта NE028 МНМС «Лебедь» состоялась 30 сентября.

Основное назначение — судна сбор с воды и транспортировка плавающего мусора, а также обводненных нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C (дизельное, тяжелое топливо и масла) без захода в нефтяное пятно.

Это однопалубное судно с двухвальной дизельной энергетической установкой, кормовым расположением машинного отделения, кормовым расположением двухярусной рубки, носовым расположением рабочей палубы.

Напомним также, два судна проекта NE028 были заложены на Онежском ССЗ в феврале и в июле 2024 года.

ТТХ проекта NE028

Водоизмещение (т) 124

Длина габаритная (м) 15.50

Ширина габаритная (м) 6

Осадка судна (м) 1,80

Источник: www.korabel.ru

