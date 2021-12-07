Тамбовские аграрии ввели в эксплуатацию более двух тысяч гектаров мелиорируемых земель

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По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в 2021 году сельскохозяйственные товаропроизводители региона ввели в эксплуатацию более двух тыс. га мелиорируемых земель. Это более чем в два раза превышает плановые показатели (850 га).

Орошаемые земли используются для сельскохозяйственного производства. На них выращиваются овощи, картофель, кукуруза, соя, сахарная свекла. Специалисты отмечают, что гидромелиорация способствует увеличению плодородия почв.

Мероприятия по гидромелиорации земель сельскохозяйственного назначения в этом году выполнили ООО «Золотая Нива», ООО «ЛВМ Фарминг», ООО «Мучкап-Нива», ООО «Рассказовское». Также вводить новые орошаемые земли в этом году планируют ООО «Терра Де Люкс», ООО «АгроЮрьево», ООО «Тамбовагрофуд», ООО «Гришин» и ИП глава КФХ Гриднев Александр Алексеевич.Известкование кислых почв проведено на площади более 12 тыс. га.

В 2021 году на организацию мелиорации сельскохозяйственных производителей Тамбовщины из федерального и областного бюджетов выделено почти 67 млн рублей. Средства доведены в полном объеме до хозяйств, которые проводят работы по улучшению плодородия почв. Всего просубсидировано около 1087 га орошаемых земель.В период с 2022 по 2025 годы планируется ввести около 17 тыс. га орошаемых земель, а также провести мероприятия по раскислению почв на площади порядка 125 тыс. га.Отметим, что общая площадь орошаемых земель в Тамбовской области превышает 50 тыс. га.

Мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения проводятся в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России». С 2022 года региональное управление сельского хозяйства ориентирует сельхозтоваропроизводителей, планирующих строительство мелиоративных установок, на участие в мероприятиях по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».