В Москве открыты 10 станций метро

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7 декабря в Москве открыто 10 станций метро на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

Станции расположены на юго-западе столицы. Среди запущенных в работу — девять новых станций подземки: Терехово, Кунцевская, Давыдково, Аминьевская, Мичуринский проспект, Проспект Вернадского, Новаторская, Воронцовская, Зюзино, а также одна реконструированная — «Каховская». Общая длина открытого участка 21 км.

Теперь на Большой кольцевой линии Москвоского метро работает 22 станции. Построено уже 43,75 км.

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Поехали!

«Терехово»

Это первая станция на новом участке. Расположена она в середине Мневниковской поймы, на искусственном острове, рядом с одноименной деревней, снесенной в 2020 году. Также на этом острове находится станция «Мневники», открытая в начале 2021 года.

© mos.ru

«Терехово» будет представлять собой конструкцию на глубине 22,5 метра с двумя береговыми платформами, между которыми поезда движутся в обоих направлениях.

Дизайн-проект станции разработала архитектурная компания Buromoscow, победитель открытого конкурса. Специалисты украсили «Терехово» силуэтами человеческих фигур — их нанесли на колонны с помощью технологии цифровой печати по бетону. Для освещения платформы использовали светодиодные светильники в виде колец, подвешенных к потолку на кронштейнах. Стены кассовых залов облицевали гладкими панелями, потолок — панелями с круглыми отверстиями под встроенные светильники. В зоне эскалаторного спуска — отделка из рельефных элементов (каннелюр). Пол выложили гранитом. На ступенях лестниц и в подуличных переходах — специальный термообработанный гранитный камень.

© mos.ru

© mos.ru

Территорию рядом со станцией благоустроили. Ее площадь — 52,8 тысячи квадратных метров. Построили новый участок Проектируемого проезда № 1078 — бульвар длиной 500 метров с двумя полосами движения в каждом направлении, тротуарами и фронтами посадки и высадки пассажиров наземного общественного транспорта. На одной из сторон бульвара сделали пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники.

11 сентября по участку от «Терехова» до «Давыдкова» проехали первые поезда, а 30 октября станцию подключили к электросети.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят © cdni.vm.ru

«Кунцевская»

Следующая станция БКЛ расположена в районе Кунцево, в Западном административном округе столицы. В отличие от одноименных станций Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, она находится под землей на глубине 31 метра. С её помощью можно быстрее добраться в центр или в Строгино, Красногорск, Можайск. Это будет крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой в рамках трех станций метро и станции Кунцево МЦД-1.

© mos.ru

Главная идея архитектурно-художественного решения станции — монументальность, единство и целостность интерьера станции и вестибюлей, будто высеченных из цельного камня. Поверхности полов, стен и потолков имитируют мозаичную технологию тераццо в светло-серых тонах. Геометричность форм и прямые углы на станции сглаживают цилиндрические светильники, которые придают пространству камерность.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

В будущем от южного вестибюля станции построят подземный пешеходный переход для пересадки на Кунцевскую МЦД-1.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят © cdni.vm.ru

«Давыдково»

А вот эта станция с точки зрения оформления уже не типовая, в отличие от двух предыдущих. Её интерьеры выполнены в синем, оранжевом, бежевом и сером цветах и посвящены работникам МЧС. Помимо всего прочего, «Давыдково» стало первой станцией, построенной в Можайском районе Москвы.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Расположена она вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также с двумя береговыми платформами и является объектом мелкого заложения: 33 метра.

© mos.ru

Рядом со станцией расположена крупная база МЧС России, поэтому её оформление — дань признательности российским спасателям. В кассовом зале размещено панно «Звезда спасения». В центре — икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», покровительницы пожарных, на периферии — пожарная каланча. На платформе — еще одно панно с девизом МЧС: «Предотвращение. Спасение. Помощь». На путевых стенах сделали художественные барельефы из белого архитектурного бетона, отражающие задачи МЧС.

«Аминьевская»

Следующие несколько станций — уже с одной островной платформой, как и большинство из них в столичной подземке. «Аминьевская» позволит полноценно пользоваться метро жителям района Очаково-Матвевское. Она расположена вдоль Аминьевского шоссе на пересечении с Очаковским шоссе, рядом с проспектом Генерала Дорохова, на глубине 14 метров. Выйти из метро можно на обе стороны транспортной магистрали.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Основной художественный элемент оформления станции — потолок в форме мягких волн-барханов, образованных динамически изменяемыми в пространстве металлическими рейками. На их вершины помещены «облачка» точечных светильников. Прямоугольные колонны из темно-коричневого гранита выразительно выделяются на фоне пола, выполненного из полированного серого гранита. Вдоль края платформы расположены светильники, обеспечивающие местное освещение. Эстетика павильонов минималистична — прямые линии и чистые геометрические формы. Фасады отделаны металлическими панелями в сочетании с витражными конструкциями.

© mos.ru

В ближайшее время здесь также появится одноименная станция Киевско-Горьковского диаметра МЦД, который пройдет через центр Москвы и соединит микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой.

«Мичуринский проспект»

«Мичуринский проспект» стал четвертой станцией БКЛ, расположенной в Западном административном округе Москвы. Теперь жители района Очаково-Матвеевское могут быстрее попасть в центр и в район небоскребов «Москвы-Сити». С новой станции можно пересесть на Калининско-Солнцевскую линию метро. При этом и для второй кольцевой линии, и для желтой ветки наземный вестибюль общий.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

В оформлении станции, построенной китайским подрядчиком, использованы китайские мотивы — в знак признательности за многолетнее плодотворное сотрудничество между Россией и КНР. Световые инсталляции на потолке украшают иероглифы, символизирующие дружбу. Наземный вестибюль выполнен в светлых и темно-серых тонах. Наиболее выразительный элемент — потолочные конструкции, представляющие собой чередование двух видов панелей со встроенными в нижнее ребро светильниками. Половина этих панелей выполнена из светопрозрачного материала с тонким листом нержавеющей стали, в котором лазерной резкой вырезаны китайские орнаменты. Белое стекло панелей подсвечивается спрятанными внутри светодиодами. Вторая половина панелей выполнена целиком из шлифованной нержавеющей стали, на поверхность которой нанесен графический рисунок.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят © cdni.vm.ru

Сама станция является подземной и находится на глубине 19 метров, тогда как станция желтой ветки частично находится на поверхности.

«Проспект Вернадского»

Станция «Проспект Вернадского» располагается на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова. Она является пересадочной на одноименную станцию Сокольнической линии.

Это станция мелкого заложения (глубина — 21,2 метра) с двумя подземными вестибюлями, из которых можно выйти на обе стороны улицы Удальцова, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

© mos.ru

© mos.ru

Станция оформлена в стиле хай-тек — сочетание геометрических форм теплого монохрома отделки потолка, пола, колонн и графически яркой темы путевой стены. Расположенные в шахматном порядке встроенные светильники создают оригинальный узор, отражаются на мраморном полу.

Центральная часть платформы обрамлена двумя рядами прямоугольных колонн, облицованных камнем габбро, черный цвет которого контрастирует с серыми полутонами потолка и золотистой гаммой путевой стены. Фоном для этого сочетания служит пол платформы, выполненный из полированного серого гранита.

© mos.ru

© mos.ru

Стены касс выделены облицовкой из оранжевого агломерата, фоном для которого является светло-серый мрамор стен и серый тон гранитного пола.

Специалисты выполнили комплексное благоустройство прилегающей к станции территории общей площадью 42 тысячи квадратных метров. В частности, в карманах на улице Удальцова обустроены три зоны посадки и высадки пассажиров. Благоустроен сквер вокруг памятника Ю.А. Гагарину перед кинотеатром «Звездный», где проложены пешеходные дорожки, заменено освещение, высажены деревья и кустарники.

«Новаторская»

Станция «Новаторская» располагается на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро.

«Новаторская» — станция мелкого заложения (ее глубина составляет 14,6 метра) с двумя подземными вестибюлями, из которых можно выйти на Ленинский проспект и обе стороны улицы Новаторов, к жилым домам и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

© mos.ru

© mos.ru

При типовой конструкции станция «Новаторская» имеет свой индивидуальный образ с узнаваемым колористическим решением. Главным ее акцентом является подвесной потолок, выложенный разноформатными панелями из триплекса с пленкой оранжевого цвета трех оттенков.

Путевые стены закрыты навесной системой шумоглушения — сборной конструкцией из алюминиевых сотовых панелей. Центральный ряд колонн прямоугольного сечения облицован серым мрамором с ярко выраженной текстурой. Пол выполнен из светло-серого гранита и черного габбро-диабаза, а панели с названием станции — из черного стекла с буквами белого цвета.

© mos.ru

© mos.ru

В перспективе здесь планируется организовать пересадку на станцию «Улица Новаторов» Троицкой линии, строительство которой началось в 2019 году.

«Воронцовская»

"Воронцовская" располагается на пересечении Профсоюзной улицы со Старокалужским шоссе. Она является пересадочной на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Свое название станция получила по близлежащим усадьбе Воронцово и одноименному парку, являющемуся одним из популярных мест отдыха жителей юго-запада Москвы. В октябре 2018 года за название «Воронцовская» проголосовало большинство жителей, принявших участие в опросе проекта «Активный гражданин».

«Воронцовская» построена на глубине 27,1 метра, имеет два вестибюля, из которых можно попасть на Профсоюзную улицу, в Хлебобулочный проезд и на Старокалужское шоссе, к жилым домам и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

© mos.ru

© mos.ru

Интерьеры станции ассоциируются с космической тематикой. На такой дизайн архитекторов вдохновило ее рабочее название («Калужская»), связанное с городом Калугой, где жил и работал выдающийся ученый, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935).

Подвесной потолок на станции представляет собой параметрическую структуру сложной геометрии — его выполнили из одинаковых мелкоформатных алюминиевых элементов, расположенных на разной высоте. В конструкцию встроены неоновые светильники, создающие ощущение непрерывного движения — потока, напоминающего Млечный Путь.

В цветовом оформлении станции преобладают серый, черный и оранжевый цвета.

Два ряда бетонных колонн сложной формы покрыты силикатным антивандальным составом, который сохранит текстуру бетона. Сложный ритм потолка контрастирует с простым рисунком пола, отделанным двумя оттенками гранита — белым и темно-серым.

© mos.ru

© mos.ru

В вестибюле подвесной потолок выполнен из треугольных алюминиевых сотовых панелей, между которыми расположены профили с осветительным оборудованием. Колонны вестибюля отделаны габбро-диабазом, стены — светло-серым и черным мрамором, кассовый блок — оранжевым агломератом, а пол — серым гранитом и черным габбро.

Что касается практического применения, то с «Воронцовской» будет организована пересадка на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, что в перспективе ее разгрузит.

«Зюзино»

Из совсем новых «Зюзино» стало последней станцией, впервые открытой в 2021 году.

Станция «Зюзино» располагается на пересечении улицы Каховки с Севастопольским проспектом.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Это станция мелкого заложения, построенная на глубине 17,3 метра с двумя подземными вестибюлями, из которых пассажиры смогут выйти на обе стороны улицы Каховки и к Севастопольскому проспекту.

Дизайн станции сочетается с эстетикой района типовой застройки 1960-х годов. В нем использованы серые, черные и желтые цвета. Путевые стены оформлены алюминиевыми панелями, колонны облицованы светло-серым мрамором с выраженной текстурой.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят © cdni.vm.ru

Главным украшением станции стал декоративный подвесной потолок из разноформатных кубических алюминиевых элементов и светильники, расположенные группами между панелями потолка.

Сложный дизайн потолка контрастирует с простым рисунком пола, отделанным двумя разновидностями природного камня — светло-серым гранитом и черным габбро-диабазом.

«Каховская»

Самая старая станция из всех на БКЛ открылась после двух лет реконструкции. Когда-то ее запускали в составе Замоскворецкой линии, но затем вместе с «Каширской» и «Варшавской» выделили в отдельную ветку протяженностью 3,3 километра. Теперь их вместе включили в состав Большой кольцевой линии. Но не все сразу. Восточный участок с «Каширской» и «Варшавской» откроют позже.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

«Каховская» в целом сохранила свой исторический облик. На ней только обновили облицовку и сделали станцию удобнее для маломобильных пассажиров.

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