Амурский ГХК в ноябре: общий прогресс по проекту составил более 28%

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Активные строительные работы ведутся на всех объектах будущего Амурского газохимического комплекса. Уже хорошо видны внушительные результаты.

✔️Всё запланированное на 2021 год крупнотоннажное негабаритное оборудование на установке пиролиза — колонны, теплообменники и абсорберы — установлено на фундаменты.

✔️Выполняется монтаж железобетонных конструкций основных технологических эстакад и фундаментов подстанций, металлоконструкций площадок обслуживания, а также монтажные работы по сборке печей пиролиза.

✔️На строительстве полимерных установок смонтировано 4 единицы технологического оборудования из 7-ми, запланированных в 2021 году. Продолжаются устройство фундаментов, монолитных колонн эстакад, монтаж металлоконструкций на технологических эстакадах, прокладка подземных трубопроводов.

✔️Несмотря на завершение навигационной кампании 2021 года, проект наращивает объемы отгрузки генеральных грузов. Перед сотрудниками блока МТО и логистики стоят новые вызовы, ведь в зимний период предстоит отгрузка более 20 тыс. тонн трубной продукции, оборудования и материалов.

✔️На логистическом комплексе завершен монтаж 36 силосов полиэтилена и полипропилена суммарной емкостью 34 800 м3. Высота конструкции сравнима с высотой 20-этажного дома! Также устанавливаются колонны и плиты перекрытий блока фасовки, упаковки и паллетирования, производства упаковочных материалов; фундаменты зоны отгрузки и блока отгрузки балк.

✔️Началось строительство подстанции ПС-500 кВ.

✔️Продолжается строительство систем водообеспечения АГХК.

✔️Для размещения сотрудников проектной команды АГХК строятся комфортные кэмпы. Уникальный комплекс офисных, жилых и досуговых помещений объединит тёплый переход протяжённостью почти 300 метров.

✔️Открылся новый центр для проведения медицинских осмотров персонала.

К началу декабря 2021 года на проект мобилизовано 8 625 сотрудников подрядных организаций, а общий прогресс по проекту составил 28,44%.

В Свободном продолжается возведение жилых комплексов для сотрудников операционного блока. При участии Амурского ГХК появилась новая современная площадка для представителей малого и среднего бизнеса города, где они смогут собираться для обсуждения проектов, проводить тренинги и обмениваться опытом.