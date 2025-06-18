Амурский ГХК в мае 2025 года

Общий прогресс строительства Амурского ГХК в мае достиг отметки 79,5%.

В мае на установке Пиролиза Амурского газохимического комплекса основное внимание было сосредоточено на подготовке к запуску парогенерирующей системы. Для этого процесса подготовлены необходимые ресурсы: создан запас деминерализованной воды, завершаются испытания узлов подачи топливного газа, ведется подключение понизительной подстанции, а также проводятся индивидуальные испытания первого из трёх паровых котлов.

На полимерных установках активно продолжался монтаж технологического оборудования. В цехе суспензионного полиэтилена установлены насосы рециркуляции этилена — ключевые элементы будущего производства. Также на фундамент смонтированы основные узлы экструдера. Работы велись с применением скиддинг-системы — гидравлического оборудования для горизонтального перемещения грузов в условиях ограниченного пространства, где использование кранов невозможно. Экструдер размещён на первом этаже строящегося в данный момент здания — в мае строители завершили заливку каркаса 4 этажа.

В высокой степени объекты общезаводского хозяйства: введён в эксплуатацию водозабор на реке Зея, налажена подача осветлённой и ультрафильтрованной воды со станции водоочистки, а также приняты и обработаны первые стоки на комплексных очистных сооружениях. Кроме того, завершён первый этап пусконаладочных работ на воздухоразделительной установке: в тестовом режиме запущена линия производства сухого сжатого воздуха, который уже подаётся к контрольно-измерительным приборам установки Пиролиза.

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