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termometrix 06 декабря 2024, 10:53 Фотофакты

На Амурском ГХК началось строительство установки полипропилена

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 © itek.ru

На площадке строящегося Амурского газохимического комплекса началось строительство установки полипропилена.

Специалисты залили первые 235 кубометров раствора в основание будущего здания экструзии, где будут получать конечный продукт — гранулы полипропилена.

В здании экструзии предусмотрены две параллельно работающие производственные линии. Здесь будут смонтированы двухвинтовые экструдеры с насосами, два силоса (емкости хранения готовой продукции) каждый по 880 кубометров, которые устанавливаются на крышу, а также вибросито для гранул с производительностью 32 тонны в час.

На Амурском ГХК будут работать 5 полимерных линий: одна для производства полипропилена и четыре — для полиэтилена. Общая проектная мощность комплекса составляет 2,7 млн. тонн в год полимеров различных марок. Старт производства полиэтилена на Амурском ГХК намечен на 2026 год, а полипропилена — на 2027 год. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в $10 млрд. В октябре Амурский ГХК был подключен к магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

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Источник: https://itek.ru/news/na-amurskom-gh...roitelstvo-ustanovki-polipropilena/

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