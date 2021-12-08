© Бионышева Елена/Сделано у нас

Самая большая в мире подводная лодка принадлежит России: ТК-208 «Дмитрий Донской» стоит на боевом дежурстве уже 40 лет. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили боевой корабль и узнали о том, как создавался и как устроен корабль-рекордсмен.

ГРОЗА МОРЕЙ — И ПОДВОДНЫЙ «ХИЛТОН»

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер «Акула» был заложен на «Севмашпредприятии» в 1976 году. Для его строительства на заводе был создан отдельный цех, ставший крупнейшим в мире крытым эллингом. Корабль был спущен на воду в 1980-м, вступил в строй в декабре 1981 года, а еще через год перешёл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Десять лет спустя он прошел модернизацию, и суммарно уже 40 лет несет службу и выполняет лишь ему посильные задачи. Имя великого полководца Дмитрия Донского подводная лодка получила в 2002 году.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ТК-208 — корабль-рекордсмен сразу по нескольким параметрам: это самое длинное на тот момент подводное судно (172 метра) с самым большим водоизмещением (48 тысяч тонн). Гигантский крейсер приводят в движение две огромные турбины мощностью по 50 тысяч лошадиных сил, а общая мощность реакторов, работающих на тепловых нейтронах, доходит до 2,45 млн. лошадиных сил.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Примечательна и конструкция атомохода, разработанная под руководством академика Сергея Ковалева в Ленинградском конструкторском бюро морской техники «Рубин». Масштабное вооружение в виде самых больших морских баллистических ракет РСМ-52 потребовало нестандартных инженерных решений. Авторы проекта создали его по образцу катамарана: под внешней гидроакустической обшивкой расположены пять прочных корпусов, между двумя из которых в носовой части и находятся 20 пусковых шахт. Еще шесть торпедных аппаратов, подходящих для подводных скоростных ракет, торпед и мин, располагаются в специальном отсеке в носовой части.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Катамаранный принцип гарантирует кораблю повышенную живучесть: в случае повреждения одного из корпусов экипаж может быть эвакуирован и продолжать нести службу на втором. Благодаря такой конструкции «Акула» стала единственной в мире субмариной, которую можно пройти по кругу по переходам между корпусами. Их суммарная длина — около двух километров! Каждый из 19 водонепроницаемых отсеков подлодки представляет собой отдельный модуль: они герметичны, благодаря чему в них поддерживается требуемое давление и не может проникнуть загрязненный воздух из соседних отсеков. На случай аварии в отсеках, куда есть шансы оперативно добраться у большей части моряков, размещены две спасательные камеры суммарной вместимостью 180 человек.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Так как технические помещения крейсера занимают значительную площадь, у него нет жилого отсека: компактные каюты расположены во всех свободных частях корабля. Но инженеры всерьез побеспокоились и о комфорте экипажа субмарины-гиганта, за что ее даже прозвали плавучим «Хилтоном». Здесь есть спортивный зал, комната отдыха со сменяющимися изображениями на стенах и первые в истории подводного флота сауна и бассейн. Кроме того, ТК-208 — единственная в мире подводная лодка с комнатой для курения!

О СЛУЖБЕ

О службе на подводной лодке рассказал 10-й командир ТРПК СН ТК-208 «Дмитрий Донской», капитан 1-го ранга Олег Геннадьевич Цыбин.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Я командую кораблем с 2007 года — и для меня большая честь быть командиром самой большой подлодки в мире, которая уже 40 лет ходит в море. Субмарина легко управляется, хорошо погружается и всплывает и прекрасно справляется с боевыми задачами. В частности, именно мы проводили испытания новых ракетных комплексов „Булава“, после которых они были приняты на вооружение. Сейчас мы приступили к обеспечению испытаний новых подводных лодок 4-го поколения и отремонтированных подводных лодок. Но, увы, корабль не молодеет, поэтому сейчас наша главная задача — поддерживать его работоспособность и технически исправное состояние.

У нашей подводной лодки самый многочисленный экипаж, потому что многие из отсеков и механизмов нужно обслуживать вручную. Самый большой на моей памяти выход в море длился 96 дней, а самый длительный поход с момента от выхода на базу до возвращения — около шести месяцев.

Когда каждый занят своим делом, поддерживать положительный настрой экипажа легко. Мы занимаемся и организацией досуга: стараемся, чтобы у каждого моряка хотя бы раз в неделю был выходной, проводим военно-технические эстафеты, спортивные мероприятия и конкурсы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы подготовлены и к коронавирусной опасности: на корабле есть фельдшер и доктор, которые могут оказать первую помощь, все члены команды провакцинированы, дважды в сутки проводится дезинфекция отсеков. В одном из них организован штатный изолятор, куда направляли моряков в случае подозрения на COVID-19 — к счастью, оно всегда оказывалось ложным.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Самым ярким событием за годы моей службы стало участие в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, проходившем в 2017 году в Кронштадте. Специально для этого атомная лодка впервые в истории вошла в Балтийское море и в Финский залив».

Фото и текст — Бионышева Елена

Фото- Радченко Андрей