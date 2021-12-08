В Липецкой области открылся новый консервный завод

© lipetsk.ik.news

Компания «Чистый продукт экспорт» запустила производство консервированных овощей в селе Долгоруково Липецкой области. Здесь открылся завод мощностью 1,5 млн банок в сезон.

На первом этапе развития производства на предприятии будут выпускать консервированный зеленый горошек и красную и белую фасоль. В месяц здесь планируется перерабатывать 150-200 тонн сырья. Производители консервов закупают его как у липецких фермеров, так и в соседних регионах — Воронежской, Курской, Тамбовской.

В перспективе инвесторы намерены наладить выпуск консервированной кукурузы и сгущенного молока. Кроме этого, со временем руководство компании планирует открыть цех по изготовлению упаковочной тары. Вместе с совершенствованием производственного процесса на предприятии будет создана логистическая система.

На начальном этапе работу на предприятии получили 40 местных жителей, со временем на заводе будет создано 120 рабочих мест.

Свою продукцию компания планирует отправлять как на российские, так и зарубежные рынки.