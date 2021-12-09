Безопасность на Мальдивах будут обеспечивать российские детекторы взрывчатых веществ М-ИОН

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Российская компания «Диагностика-М» по заказу Министерства обороны Мальдивской республики изготовила и отправила в это крупнейшее в мире «коралловое» унитарное государство 13 портативных детекторов паров и следов взрывчатых веществ. В состав данной партии вошли семь приборов М-ИОН в базовой комплектации и пять — со встроенным поисковым радиометром Дианон, позволяющим находить и локализовывать источники ионизирующего гамма-излучения.

Благодаря своим уникальным характеристикам детекторы М-ИОН пользуются большим спросом на международном рынке и являются абсолютными лидерами поставок «Диагностики-М» за рубеж. На их долю приходится 86% экспорта компании. Эти приборы способны обнаруживать взрывчатые вещества в виде паров и мельчайших частиц в пико- и наноколичествах. Они умеют определять тринитротолуол, аммиачную селитру, бездымный и дымный порох, гексоген и другие взрывчатые составы.

Во всем мире насчитывается не более 30-ти предприятий, способных производить подобную продукцию. Причем сотрудники служб безопасности многих иностранных государств отдают предпочтение именно нашим детекторам М-ИОН, потому что они точны, просты в эксплуатации и надежны, как автомат Калашникова. Им доверяют обеспечение антитеррористической защищенности почтовая служба Швейцарии, МВД и Министерство обороны Индии, правоохранительные органы Китая и Турции, президентская охрана Мексики и Индонезии, таможенные службы ОАЭ и Саудовской Аравии, а также ряд других министерств и ведомств в разных государствах мира.

В число стран, оценивших по достоинству преимущества детекторов паров и следов взрывчатых веществ, разработанных компанией «Диагностика-М», входит и Мальдивская Республика. Первые два М-ИОНа появились здесь еще в 2019 году. И они настолько хорошо зарекомендовали себя, что Минобороны Мальдив спустя два года приняло решение оснастить свои службы безопасности почти полутора десятками единиц российского инновационного оборудования.