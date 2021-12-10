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Новая шахтная зерносушилка с рекуперацией стала пятым типом продукции «Воронежсельмаш» для сушки зерна. На сегодня компания готова подобрать зерносушилку практически под любые задачи аграриев.

Шахтная зерносушилка (серия S), производство и выпуск которой «Воронежсельмаш» освоил в начале декабря, экономически выгодна при больших объемах обработки. Ее производительность — от 30 до 170 т/ч. Новинка подходит для всех зерновых культур и имеет высокую эффективность сушки при низком энергопотреблении и малых выбросах пыли в атмосферу.

Основные преимущества новой шахтной зерносушилки от «Воронежсельмаш»:

Пониженное энергопотребление

До 30% ниже по сравнению с другими сушилками за счет системы рекуперации — повторного использования воздуха.

Равномерная просушка

Биконические короба равномерно распределяют воздух по зерновой шахте.

Удобное обслуживание

Площадки для обслуживания сушилки находятся на всех ее уровнях с доступом к основным узлам.

Полная автоматизация и сенсорное управление

Контроль и управление сушкой из любой точки с доступом в интернет.

Утепление 100% корпуса

Снижение потерь тепла из-за погоды делает сушилку экономичнее и безопаснее.

Низкий уровень шума и выбросов пыли

Оптимизирована компоновка вентиляторов.

Таким образом, на сегодня «Воронежсельмаш» освоил выпуск пяти типов зерносушилок, наиболее актуальных в мире.

Для крупных компаний — новая шахтная сушилка (серия S) и жалюзийная (серия М). Требуют больше начальных вложений, но намного эффективнее при крупных объемах сушки — до 205 т/ч.

Для небольших фермерских хозяйств — конвейерная зерносушилка и два вида модульных шахтного типа (серия F) и колонкового типа («Сибирь») производительностью до 55 т/ч. Мобильные, быстровозводимые, не требуют фундамент.