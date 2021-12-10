Фотофакт: в Японию прибыла новая партия уазиков

© s.auto.drom.ru

В Японию поставили новую партию вэнов и внедорожников Ульяновского автозавода. Продажей таких машин занимается фирма Le Parnass, которая импортирует в Страну восходящего солнца экзотику различных марок, в том числе УАЗы и Лады.

В блоге компании указано, что очередные уазики отгрузили с небольшой задержкой: автомобили сначала планировали доставить до дальневосточного порта по железной дороге, но сорвалось — пришлось до Владивостока нанимать автовоз. Дальше, разумеется, переправили по морю.

Новая партия включает несколько «Буханок» и один Хантер.

В Le Parnass особо отметили, что поставки ульяновских внедорожников носят официальный характер: компания подписала соглашение с автозаводом и является его дистрибьютором. На подготовку всех документов ушло четыре года.

Розничная цена «Буханки» для покупателей с учетом налогов — 3,9 млн иен (=2,5 млн рублей).

В России УАЗ-2206 стоит минимум 1 040 000 рублей.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru