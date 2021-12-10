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Фотофакты

Фотофакт: в Японию прибыла новая партия уазиков

 © s.auto.drom.ru

В Японию поставили новую партию вэнов и внедорожников Ульяновского автозавода. Продажей таких машин занимается фирма Le Parnass, которая импортирует в Страну восходящего солнца экзотику различных марок, в том числе УАЗы и Лады.

В блоге компании указано, что очередные уазики отгрузили с небольшой задержкой: автомобили сначала планировали доставить до дальневосточного порта по железной дороге, но сорвалось — пришлось до Владивостока нанимать автовоз. Дальше, разумеется, переправили по морю.

Новая партия включает несколько «Буханок» и один Хантер.

В Le Parnass особо отметили, что поставки ульяновских внедорожников носят официальный характер: компания подписала соглашение с автозаводом и является его дистрибьютором. На подготовку всех документов ушло четыре года.

Розничная цена «Буханки» для покупателей с учетом налогов — 3,9 млн иен (=2,5 млн рублей).

В России УАЗ-2206 стоит минимум 1 040 000 рублей.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru
Источник: https://news.drom.ru/86448.html

Уаз Япония
  • Clausson Clausson
    10.12.2116:15:59

    Не понял, а где шутки что прибыли на переплавку?    

    #1244380
  • Крутой но не Игорь Крутой но не Игорь
    10.12.2122:37:45

    Договаривались 4 года и после всего поставили 3 буханки и 1 УАЗик?    Менеджеры ответственные за это выпили кофе на сумму больше чем прибыль от такой грандиозной сделки   

    #1244398
  • Нет аватара torp
    10.12.2122:53:23

    Экзотику     Звучит как для нас манго и маракуя, а в итоге дуриан    

    #1244400
  • Нет аватара commandor
    10.12.2123:46:21

    похоже востребована все же трудягя

    #1244404
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