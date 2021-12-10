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Фотофакты

Ход строительства новых спортивных арен

 © b.radikal.ru

УГМК-Арена в Екатеринбург

 © im7.ezgif.com

Дворец водных видов спорта в Краснодаре

Самый большой на Юге России бассейновый комплекс, способный принимать соревнования всероссийского и международного уровня — по региональной программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Дворец водных видов спорта включает 4 бассейна, разминочный зал для пловцов, зал специализированных тренажеров, акробатики и «сухих» трамплинов.

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

Арена Омск

 © im2.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/94WVmZDaW5A

Ледовый дворец СКА в Санкт-Петербург

 © im7.ezgif.com

 © a.radikal.ru

 © im7.ezgif.com

 © im7.ezgif.com

 © im7.ezgif.com

 © im7.ezgif.com

 © im7.ezgif.com

Ледовая арена в Новосибирске

Сейчас на основной арене идут работы по остеклению витражных систем, монтажу металлических конструкции фасада, установке систем теплоснабжения на малых аренах, заливке монолитных гребенок и лестниц, а также установке оборудования индивидуального теплового пункта. Строители также оборудуют ходовые мосты в верхней части купола здания, которые необходимы для обслуживания технологического оборудования, в том числе светового, звукового и видеокуба.

 © im7.ezgif.com

 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

 © cdn-st1.rtr-vesti.ru

 © ksonline.ru
Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.345/

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строительство
  • artal artal
    10.12.2118:44:09

    «+"   

    Как там в Новосибирске арена?)

    #1244390
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