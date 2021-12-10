Ход строительства новых спортивных арен

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УГМК-Арена в Екатеринбург

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Дворец водных видов спорта в Краснодаре

Самый большой на Юге России бассейновый комплекс, способный принимать соревнования всероссийского и международного уровня — по региональной программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Дворец водных видов спорта включает 4 бассейна, разминочный зал для пловцов, зал специализированных тренажеров, акробатики и «сухих» трамплинов.

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Арена Омск

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Ледовый дворец СКА в Санкт-Петербург

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Ледовая арена в Новосибирске

Сейчас на основной арене идут работы по остеклению витражных систем, монтажу металлических конструкции фасада, установке систем теплоснабжения на малых аренах, заливке монолитных гребенок и лестниц, а также установке оборудования индивидуального теплового пункта. Строители также оборудуют ходовые мосты в верхней части купола здания, которые необходимы для обслуживания технологического оборудования, в том числе светового, звукового и видеокуба.

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