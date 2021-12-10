Во Владимире открылась новая фабрика по производству матрасов

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10 декабря во Владимире открылась новая фабрика компании «Аскона».

Общая площадь владимирской фабрики составляет 13 751 м2. Здесь расположены производственные, складские и административно-бытовые помещения.

Общий объём инвестиций в производство составил более 400 млн рублей.

Проектная мощность фабрики на следующий год составляет 500 тысяч штук.

Сейчас на предприятии занято около 360 человек.

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Во Владимире это уже четвёртое предприятие «Аскона», в России — десятое. Темпы производства на заводах Askona космические. В день — более 13 000 матрасов. В этом году компания «Аскона» всего выпустит 2 миллиона 300 тысяч штук.

Основатель Группы Аскона Владимир Седов уточнил, что останавливаться на достигнутом не собирается. Все чаще от покупателей стали поступать вопросы по утилизации старой мягкой мебели и товаров для сна, поэтому в планах строительство отдельного завода по переработке всех комплектующих матраса и отходов производства.

— На сегодняшний день готовится проект по строительству нового завода, который будет заниматься исключительно переработкой старой продукции. Эти материалы будут либо вторично использоваться, либо будут утилизироваться щадящим методом с минимальным негативным эффектом для экологии. Если учесть, что главный рынок потребления, это ЦФО, Москва и Московский регион, то с точки зрения логистики переработку продукции необходимо организовать на территории Владимирской области. Кроме того, есть планы строительства отдельного завода по изготовлению экспортной продукции.

© 6tv.ru

© avo.ru

© avo.ru

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