На СУМЗ запущена покрасочно-сушильная камера для покраски железнодорожной техники

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В железнодорожном цехе ПАО «СУМЗ» (предприятие металлургического комплекса УГМК) запущена в эксплуатацию покрасочно-сушильная камера для окраски цистерн, вагонов и другой железнодорожной техники. Ее строительство обошлось заводу почти в 70 миллионов рублей. Окрашивание производится на современных аппаратах и практически в идеальных условиях, что значительно экономит время: раньше на полный цикл уходило трое суток. Сейчас — восемь часов с момента постановки вагона в камеру под покраску и до момента, когда краска полностью высохла.

До строительства новой камеры, площадь которой порядка 400 м2, подготовка и сама покраска производились в здании безотцепочного ремонта вагонов. Оно не соответствовало требованиям охраны труда и промышленной безопасности, а также там невозможно было соблюдать условия для технологии окрасочных работ, что снижало качество нанесения лакокрасочного покрытия.

— Чтобы краска хорошо ложилась и сохла, в помещении должна быть определенная температура и влажность. В новой камере есть цифровой пульт, с помощью которого работник может установить нужные режимы для покраски и сушки, — отмечает Александр Бельков, заместитель начальника ЖДЦ.

В прежних условиях краска на вагонах сохла почти три дня, сейчас — всего два часа. Также сократилось время на само окрашивание. Раньше, чтобы добраться до середины и верха вагона, использовались подмости или лестницы. Теперь их строить и переносить вручную не нужно. В новом здании установлены специальные пневматические подъемники. Железнодорожники управляют своим рабочим местом с помощью пульта, а передвигаются в специальных лифт-площадках. Сюда же помещается покрасочный аппарат. Что немаловажно — в камере установлена современная вентиляционная система. Происходит практически моментальное удаление паров краски из помещения. Это значительно улучшает условия труда работников, задействованных в окрашивании.

Чтобы всё в новом здании работало бесперебойно — рядом с цехом построили современную трансформаторную подстанцию и проложили кабельную сеть. Она пришла на смену старой, работавшей с 70-х годов.

Справка

Публичное акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.

Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, медный концентрат.

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