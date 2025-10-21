209 новых автобусов пополнят парки Свердловской области до конца года в рамках обновления общественного транспорта.

Согласно распределению, 150 автобусов, из них 20 большого класса, пополнят парк Екатеринбурга. Первые 36 машин уже поступили в город на этой неделе и вышли на маршруты.

Новые автобусы вышли на маршруты №№ 62 (Южная подстанция — Академика Ландау), 77 (Высоцкого — Ритейл парк Солнечный), 87 (Академика Ландау — Горбольница № 7). В ближайшее время начнут курсировать еще 11 единиц общественного транспорта из данной партии.

В Екатеринбург прибыли современные автобусы среднего класса. Они вмещают до 71 человека. Общественный транспорт оборудован системами видеонаблюдения, безналичной оплаты проезда, спутниковой навигации.

Новые автобусы, которые поступят в город до 1 декабря, будут работать на следующих маршрутах:

— Средний класс (вместимость 60 человек): 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 62, 70, 74, 77, 82, 83, 86, 87, 93, 94, 98.

— Большой класс (вместимость 90 человек): 47, 57, 58, 60, 76.

В текущем году благодаря транспортной реформе Екатеринбург уже закупил 50 троллейбусов, 15 трамваев, 15 автобусов-гармошек и 15 автобусов большого класса.

Нижний Тагил получит 49 единиц техники, в том числе 18 автобусов большой вместимости, а в Асбест будет направлено 10 новых автобусов.

Вся заказанная техника поступит в регион и будет запущена на линии до 1 декабря.

Обновление парка является частью стратегической задачи, согласно которой к 2030 году 85% городского транспорта региона должно стать современным и безопасным.

