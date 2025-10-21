36 новых автобусов вышли на маршруты Екатеринбурга
209 новых автобусов пополнят парки Свердловской области до конца года в рамках обновления общественного транспорта.
Согласно распределению, 150 автобусов, из них 20 большого класса, пополнят парк Екатеринбурга. Первые 36 машин уже поступили в город на этой неделе и вышли на маршруты.
Новые автобусы вышли на маршруты №№ 62 (Южная подстанция — Академика Ландау), 77 (Высоцкого — Ритейл парк Солнечный), 87 (Академика Ландау — Горбольница № 7). В ближайшее время начнут курсировать еще 11 единиц общественного транспорта из данной партии.
В Екатеринбург прибыли современные автобусы среднего класса. Они вмещают до 71 человека. Общественный транспорт оборудован системами видеонаблюдения, безналичной оплаты проезда, спутниковой навигации.
Новые автобусы, которые поступят в город до 1 декабря, будут работать на следующих маршрутах:
— Средний класс (вместимость 60 человек): 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 62, 70, 74, 77, 82, 83, 86, 87, 93, 94, 98.
— Большой класс (вместимость 90 человек): 47, 57, 58, 60, 76.
В текущем году благодаря транспортной реформе Екатеринбург уже закупил 50 троллейбусов, 15 трамваев, 15 автобусов-гармошек и 15 автобусов большого класса.
Нижний Тагил получит 49 единиц техники, в том числе 18 автобусов большой вместимости, а в Асбест будет направлено 10 новых автобусов.
Вся заказанная техника поступит в регион и будет запущена на линии до 1 декабря.
Обновление парка является частью стратегической задачи, согласно которой к 2030 году 85% городского транспорта региона должно стать современным и безопасным.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Станции скорой помощи в шести городах ДНР получили 36 новых машин в&nb...я Республики», — сообщили в Правительстве Республики.
- «КАМАЗ» начал поставку автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Оренбу...ние заказчика, полностью закрыть контракт планируется до конца ноября.
- На территории, которая занимает более 14 тысяч квадратных метров, откр...aquo;КамАЗ», но и всей, которая работает в республике.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0