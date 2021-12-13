В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию донской инфекционный центр

© img.tsargrad.tv

В Ростове построен Донской инфекционный центр. Это девять лечебных корпусов, лаборатория, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания. Больница построена с нуля и является специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня.

На первом этапе построено девять корпусов: больничные, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания общей площадью 33 тыс. кв. м.

© aif-s3.aif.ru

© donday-shakhty.ru

© rostov-gorod.ru

На втором и третьем этапах строительства будут возведены патологоанатомический, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек.

© rostov-gorod.ru

Полностью завершить все этапы строительства нового инфекционного центра планируется до конца 2024 года.

© donday-shakhty.ru

© static.ngs.ru

© rostov-gorod.ru

© static.ngs.ru

https://cityreporter.ru/v-rostove-vveli-v-ekspluatatsiyu-donskoj-infektsionnyj-tsentr/