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Медучреждения

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию донской инфекционный центр

 © img.tsargrad.tv

В Ростове построен Донской инфекционный центр. Это девять лечебных корпусов, лаборатория, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания. Больница построена с нуля и является специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня.

На первом этапе построено девять корпусов: больничные, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания общей площадью 33 тыс. кв. м.

 © aif-s3.aif.ru

 © donday-shakhty.ru

 © rostov-gorod.ru

На втором и третьем этапах строительства будут возведены патологоанатомический, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек.

 © rostov-gorod.ru

Полностью завершить все этапы строительства нового инфекционного центра планируется до конца 2024 года.

 © donday-shakhty.ru

 © static.ngs.ru

 © rostov-gorod.ru

 © static.ngs.ru

https://cityreporter.ru/v-rostove-vveli-v-ekspluatatsiyu-donskoj-infektsionnyj-tsentr/
Источник: https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8892/142412/

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новое медучреждение, модернзация здравоохранения, коронавирус, covid-19, Ростовская область
  • Нет аватара mordvin
    13.12.2113:23:49

    В Ростове или Ростове-на-Дону? исправьте

    #1244491
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