Партия новых самолетов Су-35с поступила в Липецкий авиацентр ВКС

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Партия новейших многоцелевых истребителей Су-35с поступила в Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, дислоцированный в г. Липецк.

Экипажи Воздушно-космических сил завершили перебазирование техники из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации.

Ранее специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе.