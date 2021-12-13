ЦНИИТОЧМАШ выполнил первый зарубежный контракт на поставку пистолета Аспид

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Первая партия пистолетов РГ120 уже поставлена за рубеж.

9×19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120 и его модификация РГ120-1 были созданы специалистами института в инициативном порядке в 2019-2020 годах. В прошлом году они сертифицированы для гражданского рынка.

РГ120 можно использовать в «стандартном» классе практической стрельбы, РГ120-1 — в «облегченном с оптическим (коллиматорным) прицелом. То есть, в модификации есть место для крепления коллиматорного прицела, отсутствует наружный флажок предохранителя.

Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. Сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена», — сообщил агентству официальный представитель пресс-службы.По данным ЦНИИТОЧМАШ, 9×19 спортивный самозарядный пистолет разрабатывался с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе, проводимых в соответствии с правилами (регламентами) спортивных федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ.

Оружие создавалось в нескольких классах, которые отличаются как вместимостью магазина — 18 или 22 патрона, так и использованием дополнительного оборудования. Гарантийный ресурс пистолета составляет не менее 25 000 выстрелов.

Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, — не менее 7 500 выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечивают возможность его эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав «Ростеха» в качестве организации прямого управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия.

Продукция АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур. Среди разработок института — комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, прицел прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», пистолет «Гюрза» и др.