В регионах открыты новые спортивные объекты часть 21

AA2W4306.JPG © glava.kbr.ru

Кабардино-Балкария

г. Баксан

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в парке Мира, культуры и отдыха городского округа Баксан. ФОК построен в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

AA2W4303.JPG © glava.kbr.ru

Спортивный комплекс предназначен для тренировочных занятий, сборов и проведения соревнований различного уровня по вольной борьбе. Здесь ежедневно будут заниматься больше 100 воспитанников спортивных школ округа. На втором этаже здания располагаются теннисный и тренажерный залы.

AA2W4206.JPG © glava.kbr.ru

https://glava.k...-v-baksane.html

© cheladmin.ru

Челябинская область

г.Челябинск

600 юных челябинских спортсменов теперь будут заниматься в самом современном Центре дзюдо имени Дениса Ярцева «Электрометаллург». Новый двухэтажный Центр был построен в очень сжатые сроки. На площади более 2 500 квадратных метров будут проходить тренировки в трех просторных борцовских залах и в одном атлетическом, полном самыми современными силовыми тренажерами. Здесь есть специальный врачебный кабинет со всем необходимым медицинским оборудованием. На первом этаже расположен просторный холл и гардеробная комната. В центре есть комната ожидания для родителей, которые могут наблюдать через мониторы, расположенные по всему периметру помещения, за тем, как проходят занятия у детей. Финансирование строительства и оснащение Центра дзюдо взял на себя Челябинский электрометаллургический комбинат.

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

https://cheladm...yy-centr-dzyudo

Новый ФОК в Вяземском выведет спорт на новый уровень © todaykhv.ru

Хабаровский край

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в торжественной обстановке открыт в Вяземском районе. его строительство велось по программе «Спорт — норма жизни». В комплексе обустроен тренажерный зал с необходимым инвентарем для занятий тяжелой атлетикой, бассейн. Сейчас в районе ведется набор школьников в секцию плавания, которые в будущем смогут принимать участие в соревнованиях различного уровня.

© todaykhv.ru

https://www.tod...ws/sport/50408/

В Амурске появилась своя «Территория льда» © todaykhv.ru

Хабаровский край

г. Амурск

01 декабря в г. Амурске состоялась торжественная церемония открытия Ледового хоккейного комплекса «Территория льда».

© amursk-rayon.khabkrai.ru

Ледовый комплекс «Территория Льда» — это многофункциональный ледовый хоккейный комплекс круглогодичного использования. Основные направления — хоккей и фигурное катание. На арене расположены трибуны на 216 посадочных мест, кафе, массажный и медицинский кабинеты, тренажерный зал, 8 раздевалок с душевыми, магазин спортивного инвентаря, и прокат оборудования. В штате — привлеченные из других регионов страны профессиональные тренеры.

В перспективе на базе спорткомплекса планируется организация работы секций для различных возрастных групп населения, проведение индивидуальных занятий, корпоративного спорта, частная аренда.

https://amursk-...ts/Novosti/7112

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© avatars.mds.yandex.net

Свердловская область

г. Сысерть

Ледовая арена, расположенная на территории стадиона «Труд», будет носить имя известного спортсмена, бывшего игрока и главного тренера ХК «Автомобилист» Виктора Кутергина. Здание площадью 3,9 тыс. кв. метров состоит из крытого катка с трибунами на 250 зрителей, спортивного и тренажерного залов и блока административно-бытовых помещений.

DSC_6077.jpg © ugmk.com

Сейчас в Сысертском городском округе хоккеем занимаются почти 300 детей под руководством шести преподавателей. Раньше из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в родном городе им приходилось ездить на тренировки в соседние муниципалитеты.

Также в ледовом дворце будут проводиться занятия по фигурному катанию и другим коньковым видам спорта. Кроме этого жители Сысертского городского округа получат возможность круглогодично кататься на коньках в технически оснащенном, многофункциональном современном комплексе. В перспективе благодаря наличию спортивного зала здесь планируется развивать силовые виды спорта, гимнастику, карате.

Строительство ледовой арены в Сысерти началось в 2019 году и завершено в срок. Ранее в рамках Соглашения между Правительством Свердловской области и УГМК были построены хоккейные арены в Сухом Логу, Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме, Кушве и Красноуральске.

https://ugmk.co...ledovuyu-arenu/

https://ural-me...ru/news/342313/

https://regnum-...ws/3445305.html

© krasrab.ru

Красноярский край

г. Канск

В Канске сегодня состоялось торжественное открытие ледового дворца «Восток Арена». Объект построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Здесь для жителей восточных территорий края откроются секции хоккея, кёрлинга, фигурного катания, шорт-трека. Также каток будет предназначен и для свободного посещения.

© krasrab.ru

© krasrab.ru

© krasrab.ru

© krasrab.ru

https://krasrab...ews/sport/20420

https://www.eni...ews/post-36496/