Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

На Новосибирском авиационном заводе выкатили первый лётный образец «Охотника» с плоским соплом

 © topcor.ru

На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Это первый экземпляр обновлённого «Охотника», оснащённого плоским реактивным соплом, — теперь у комплекса сниженная радиолокационная заметность.

«Охотник» представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолётами пилотируемой авиации.

 © cdn.iz.ru

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — добавил представитель Минобороны.

В настоящий момент для «Охотника» создается новый наземный пункт управления с учётом требований военных и полученного опыта испытаний первого прототипа.

С-70 «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полёт «Охотника» состоялся 3 августа 2019 года.

Ведётся сборка второго экземпляра.

 © topcor.ru

https://topcor....ennom-vide.html

Источник: https://ria.ru/20211214/okhotnik-17...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Минобороны, беспилотник С-70 Охотник, Новосибирский авиационный завод, Новосибирская область
  • Нет аватара vlTepes
    14.12.2112:06:31

    Шасси выглядит переразмеренным.

    На прототипе это было понятно — взяли готовые узлы от серийных машин.

    Почему не стали оптимизировать сейчас?

    #1244537
    • Нет аватара Igor_U
      14.12.2112:35:22

      Шасси выглядит переразмеренным
      вообще-то, он по габаритам сопоставим с серийными пилотируемыми машинами.

      #1244538
      • Нет аватара vlTepes
        14.12.2112:48:12

        вообще-то, он по габаритам сопоставим с серийными пилотируемыми машинами.

        Если грубо, шасси у него от Су-57.

        При этом, двигатель — один.

        Максимальная масса взлетная у Су-57 — 35 т, у Охотника — 20

        Ему можно было бы иметь более легкое шасси.

        #1244540
  • Нет аватара mrrhyde
    14.12.2112:50:55

    Красавец! Весь облизанный по сравнению с первым экземпляром.

    #1244541
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,