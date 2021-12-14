На Новосибирском авиационном заводе выкатили первый лётный образец «Охотника» с плоским соплом

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На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Это первый экземпляр обновлённого «Охотника», оснащённого плоским реактивным соплом, — теперь у комплекса сниженная радиолокационная заметность.

«Охотник» представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолётами пилотируемой авиации.

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«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — добавил представитель Минобороны.

В настоящий момент для «Охотника» создается новый наземный пункт управления с учётом требований военных и полученного опыта испытаний первого прототипа.

С-70 «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полёт «Охотника» состоялся 3 августа 2019 года.

Ведётся сборка второго экземпляра.

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