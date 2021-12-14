Сотрудница почты спасла пожилую женщину, замерзавшую в своём доме

Анна Томшина — начальник почтового отделения в небольшом сибирском посёлке Лесном. Год назад она спасла 80-летнюю пенсионерку, которая в одиночестве замерзала в своем доме без печи и электричества.

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Анна проработала в Лесном уже год и всех бабушек и дедушек за год узнала в лицо. Вот и одинокая пенсионерка Мая Ивановна Порсева тоже была ей довольно хорошо знакома. Пожилая женщина регулярно приходила за пенсией и рассказывала о том, как она живёт. Так Анна узнала, что Мая Ивановна много лет обитает совсем одна в старом деревянном доме. Начала думать, как бы помочь одинокой женщине, и даже позвонила мэру города Шелехова Сергею Липину. Тот поручил Анне узнать хорошенько, что конкретно нужно Мае Ивановне. Анна прикинула: скоро пенсия, Мая Ивановна, как обычно, придёт на почту, и они наконец обсудят план дальнейших действий. Но пожилая женщина в назначенный день не пришла.

Анна встревожилась. После работы побежала к пенсионерке домой — дом Маи Ивановны в нескольких километрах от почты. Никого. Следов у дома на свежем снегу нет. Анна вернулась к дому ещё через несколько часов. Вечером свет в окне не зажёгся. Соседи среагировали как-то лениво: ну не выходит эта бабка на улицу почти — и что? Анна связалась с местной больницей — пациентки с такими данными не поступало. Окончательно испугавшись, Анна вызвала полицию. Полиция выехала не сразу. Ломали дверь уже без неё.

Мая Ивановна лежала на кровати и замерзала. Печь у неё дома давно не работала. А за три дня до этого еще и пробки выбило, так что погас свет, заглох электрический обогреватель. В общем, дома было холоднее, чем на улице, и как бабушка выжила — большая и грустная загадка.

Медики спасли бабушку, но на правой руке у неё были обморожены пальцы, пришлось ампутировать. После всего случившегося её намеревались выписать домой — а это читай «на улицу». Но Анна добилась того, чтобы бабушку забрали в дом престарелых. Год спустя Мая Ивановна живёт в доме престарелых и с Анной постоянно на связи.

А ещё у неё оказались родственники в том же селе и даже родной сын где-то не очень далеко. Но это уже совсем другая история.

Послушайте подкаст, который получился из интервью Анны для проекта «Подвиги». Анна — трогательно-милый, добрый и скромный человек. Она до сих пор винит себя в том, что не стала действовать раньше, а допустила, чтобы человек несколько дней оставался в беспомощном состоянии…