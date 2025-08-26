© img.geliophoto.com

Город основали в 1893 году, и всего за 70 лет он превратился в город-миллионник, третий в стране по числу жителей. За такой быстрый рост город даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас городу больше 130 лет, а его население продолжает увеличиваться: в Новосибирске живёт более 1,6 млн человек.

В городе самый большой зоопарк за Уралом и самый крупный театр в России. В Новосибирском Академгородке есть «самая умная улица в мире», проспект академика Лаврентьева, названная так из-за десятков НИИ, которые на ней расположены. Именно здесь была впервые рассчитана оптимальная траектория полёта на Луну, задолго до того как это сделали в NASA.

Аэропорт Толмачёво с новым пассажирским терминалом занимает 4 место по пассажиропотоку после Москвы, СПб и Сочи. Новосибирский метромост — самый длинный в стране, а автомобильный Бугринский мост имеет самый большой арочный пролёт в России. А ещё в городе планируют строительство пятидесятиэтажного небоскрёба высотой 160 метров — это будет самое высокое здание за Уралом. А ещё в городе даже есть свое море — именно так называют Обское водохранилище, которое появилось благодаря строительству Новосибирской ГЭС.

1. Город был основан в 1893 году как посёлок, в котором жили строители ж/д моста через Обь. Это была часть Транссибирской магистрали — именно благодаря ей появился город, который за 70 лет стал третьим миллионником в России. Сейчас город расположен на обоих берегах Оби, которая делит Новосибирск на две примерно одинаковые по площади части.

© img.geliophoto.com

2. Новосибирск считается одним из главных научных, промышленных и экономических центров страны. Здесь более 200 крупных и средних производств — в том числе, производство топлива для ядерных реакторов, сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, гравитационно-обогатительного оборудования для горнодобывающих предприятий.

© img.geliophoto.com

3. Красный проспект Новосибирска начали прокладывать ещё в 1896 году, почти одновременно со строительством города. Сейчас это центральная улица Новосибирска.

© img.geliophoto.com

4. Красный проспект по диагонали пересекают Октябрьская и Вокзальная магистрали. Изначально город делился на 3 основные части — Центральную, Вокзальную и Закаменскую. Сейчас они называются Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы. Основные улицы в Центральном районе планировались перпендикулярно Сибирской железной дороге, в Железнодорожном районе — параллельно ж/д путям, а в Октябрьском — параллельно Оби. Из-за бурного роста города начальный план несколько раз корректировался, появились новые жилые районы, а трассировка улиц несколько отличается.

© img.geliophoto.com

5. Площадь Ленина — центральная площадь Новосибирска.

© img.geliophoto.com

6. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — крупнейший в России. Макет этого театра на выставке в Париже в 1937 году получил главный приз. За грандиозные размеры Оперный Новосибирска иногда называют «Сибирским Колизеем».

© img.geliophoto.com

7. Площадь Ленина в Новосибирске делится на транспортную и театральную, которая находится возле Оперного театра. За время существования площадь сменила 6 названий — от Новой Базарной до Ленина.

© img.geliophoto.com

8. Первомайский сквер с фонтанами и каменными скульптурами.

© img.geliophoto.com

9. Часовня Николая Чудотворца на Красном проспекте. Первую часовню построили в 1914 году, а в 1930 году здание снесли. Позже на этом месте стояла статуя «Комсомолец», затем памятник Сталину. А в 1993 году, к столетнему юбилею Новосибирска, часовню восстановили.

© img.geliophoto.com

10. Диаметр купола Оперного театра в Новосибирске — 60 м, высота — 35 м, средняя толщина — 8 см. При таких огромных размерах купол самонесущий — он удерживается без вспомогательных конструкций.

© img.geliophoto.com

11. Ресторанный дворик — популярный фуд-корт Новосибирска на пересечении улиц Советской и Ленина.

© img.geliophoto.com

12. Памятник Ленину на площади стоит не в одиночестве — слева от него расположена скульптурная группа «Юноша с факелом и девушка с колосьями», справа — композиция «Рабочий, солдат и крестьянин».

© img.geliophoto.com

13. Сквер «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе. Световые конструкции сделаны в виде летящих самолётов, за которыми остаётся инверсионный след.

© img.geliophoto.com

14.

© img.geliophoto.com

15. Пересечение проспекта Димитрова и улицы Ленина, Железнодорожный район Новосибирска.

© img.geliophoto.com

16.

© img.geliophoto.com

17. Октябрьская магистраль связывает Центральный и Октябрьский районы Новосибирска.

© img.geliophoto.com

18. В районе метро «Октябрьская» сейчас появляются высокие здания. До этого здесь построили 3 высотных 25-этажных овальных дома ЖК «Флотилия», дом Chicago, который получил высшую национальную архитектурную награду «Золотая капитель-2024».

© img.geliophoto.com

19. Высотная застройка в районе метро «Октябрьская» в Новосибирске продолжает расти.

© img.geliophoto.com

20. Дом «Бэтмен» до 2015 года был самым высоким зданием Новосибирска. В доме 21 этаж, высота почти 88 метров. Затем его обогнал ЖК «Кварсис» на улице Семьи Шамшиных, а 2 года назад появился новый лидер — два дома ЖК «Чикаго» на Московской. В зданиях 31 этаж, высота 106 метров. Но вполне возможно в ближайшие годы появится небоскрёб, который побьёт все рекорды зданий Новосибирска по высоте.

© img.geliophoto.com

21. Площадь Свердлова находится на Красном проспекте перед Стоквартирным домом в Новосибирске. Это здание получило высшую награду на выставке в Париже в 1937 году — вместе с проектом Оперного театра.

© img.geliophoto.com

22. Четвёртый мост через Обь проходит параллельно железнодорожному переходу. Протяжённость вантового участка — 380 м. Общая длина вант около 9 км, самая длинная — 235 м. Каждая ванта состоит из 25-59 натянутых параллельно металлических тросов.

© img.geliophoto.com

23. Новый четвёртый мост через Обь способен выдержать землетрясение амплитудой до 7 баллов и проезд грузовиков массой до 100 тонн.

© img.geliophoto.com

24. Новый мост Новосибирска называется «Центральный».

© img.geliophoto.com

25. Октябрьский (Коммунальный) мост и метромост. Коммунальный мост был первым постоянным автомобильным мостом через Обь. Именно под этим мостом в 1965 году в метре от воды пролетел на самолёте МиГ-17 лётчик-ас Валентин Привалов. Такой пилотаж повторяют только в компьютерных играх — например, в GTA. Метромост в Новосибирске — самый длинный крытый метромост в мире. Его длина — более 2 км.

© img.geliophoto.com

26. Михайловская набережная в Новосибирске.

© img.geliophoto.com

27. Бугринский мост соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы Новосибирска. Общая протяжённость моста более 2 км, а длина арочного пролёта этого моста 380 метров — это самый длинный арочный пролёт в России. Визуально мост напоминает красный лук — один из элементов герба Новосибирска.

© img.geliophoto.com

28. «Сибирь-Арена» — ледовая арена в Новосибирске.

© img.geliophoto.com

29. Рядом с «Сибирь-Ареной» построили станцию метро «Спортивная». Станция открывается в сентябре 2025 года.

© img.geliophoto.com

30. Парк «Арена» возле ледового дворца «Сибирь-Арена». Парк открылся на год раньше дворца и использовался как одна из площадок Новогодней столицы России в 2023 году.

© img.geliophoto.com

31. Территория парка «Арена» делится на несколько функциональных зон, есть детская и спортивная площадки.

© img.geliophoto.com

32. Напротив парка «Арена» находится остров Отдыха, который также называют Коровий.

© img.geliophoto.com

33. Улица Ленина в Новосибирске — одна из немногих улиц с таким названием, на которых действительно бывал Ленин. В 1897 году здесь по пути в ссылку проезжал В. И. Ульянов.

© img.geliophoto.com

34. Панорама центра Новосибирска.

© img.geliophoto.com

35. Центр Новосибирска с высотками ЖК «Флотилия» на переднем плане.

© img.geliophoto.com

36. Ночная подсветка Новосибирска и мостов через Обь.

© img.geliophoto.com

37. Новосибирский цирк и Нарымский сквер. Здание цирка построено в 1971 году, хотя цирковые балаганы приезжали в город уже через несколько лет после основания.

© img.geliophoto.com

38. Площадь Кондратюка и ЖК Prime House.

© img.geliophoto.com

39. Железнодорожный, Центральный и Октябрьский мосты, метромост. Вдали — Бугринский и Комсомольский мосты. Ещё через 17 км — плотина Новосибирской ГЭС, за которой открывается Новосибирское водохранилище — Обское море.

© img.geliophoto.com

40. Новый мост через Обь — Центральный.

© img.geliophoto.com

41. Монолитный пилон Центрального моста выполнен в виде огромной буквы «Н» высотой 114 метров.

© img.geliophoto.com

42. Ж/д вокзал «Новосибирск-главный». Современное здание вокзала построено в 1939 году, а общая длина всех путей на станции — около 100 км.

© img.geliophoto.com

43. Площадь Ленина. Здесь в 1908 году построили первый стационарный кинотеатр. Сейчас на этом месте находится вход на станцию метро «Площадь Ленина».

© img.geliophoto.com

44. Территория ЖК «Ясный берег», который застройщик называет «город у воды» с собственной прогулочной зоной и набережной.

© img.geliophoto.com

45. Отель Cosmos Novosibirsk Hotel рядом с ж/д вокзалом.

© img.geliophoto.com

46. ГПНТБ — Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН — крупнейшая библиотека России за Уралом. В год библиотеку посещает более 350 тысяч читателей.

© img.geliophoto.com

47. Строительный кран на закате.

© img.geliophoto.com

48. Собор Александра Невского — одно из первых каменных зданий Новосибирска. Храм построили в 1899 году, а в 1937 закрыли и даже пытались взорвать, но повредили только внутренние перегородки. В 1971 году при прокладке кабеля рядом с собором нашли могилу его строителя.

© img.geliophoto.com

49. Красный проспект Новосибирска иногда называют самой длинной прямой улицей мира. Но это всего лишь миф.

© img.geliophoto.com

50. Новосибирск стал самым молодым городом-миллионником и до сих пор продолжает расти — жителей становится больше, небоскрёбы становятся выше, появляются новые станции метро, мосты, дома и целые районы.

© img.geliophoto.com