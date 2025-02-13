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Новосибирск образовался в 1893 году во время строительства Транссибирской магистрали, когда на месте будущего города начали возводить жильё для строителей ж/д моста через Обь. Сейчас здесь живёт 1,6 млн человек, это третий по численности после Москвы и Санкт-Петербурга, крупнейший город азиатской части страны.

В Новосибирске много интересного — Академгородок, целый город учёных. Одна из улиц с десятками НИИ даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «самая умная улица в мире». В городе самый большой оперный театр и крытый аквапарк, мост с самым длинным арочным пролётом. В Новосибирске есть музей учёного, который задолго до НАСА рассчитал оптимальную траекторию полёта на Луну.

1. Новосибирск расположен на обоих берегах Оби — река разделяет его на почти равные по площади части. По южной границе города проходит Новосибирское водохранилище, которое возникло при строительстве ГЭС.

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2. Красный проспект — центральная улица в Новосибирске. Начинается с места, в котором Транссибирская железнодорожная магистраль пересекает Обь. Улицу начали прокладывать в 1896 году. Для этого прорубили просеку в сосновом бору и ещё до появления дороги назвали Николаевским — в честь взошедшего на престол императора. В 1914 году на проспекте построили часовню в честь Николая Чудотворца. А с 1920-го проспект переименовали в Красный.

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3. Оперный театр. Полное название — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Театр открылся в 1945 году. Это самое большое в СССР и России здание театра — уникальный архитектурный комплекс.

Изначально проект был немного другой — многие технические решения разрабатывали специально для будущего театра. Но после проведения конкурса на строительство Дворца Советов в Москве резко изменились вкусы у советских архитекторов. Провели открытый конкурс и в итоге отказались от системы панорамно-планетарного театра и решили строить объект как классический оперный театр. Макет театра в 1937 году показали в павильоне на Всемирной выставке в Париже. Там проект получил Гран-при, высшую награду выставки. Руководство проекта несколько раз менялось — первую команду репрессировали в 1937 году и назначили нового главного архитектора.

Во время Великой Отечественной войны в здании хранились экспонаты многих эвакуированных музеев — 22 учреждения здесь хранили свои фонды. Даже государственная коллекция скрипок из Большого театра была здесь. А сам театр открылся 12 мая 1945 года — через 3 дня после завершения войны. Первой постановкой была опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

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4. Площадь Ленина — центральная площадь в Новосибирске. Территория площади делится на транспортную и театральную — возле Оперного театра. Саму площадь несколько раз переименовывали — в 1901 году она была Новой Базарной, затем её называли Красной, площадью Жертв Революции, Ленина, Сталина. С 1961 года это площадь Ленина.

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5. Краеведческий музей в Новосибирске основан в 1920 году — первыми стали астрономическая и геологическая экспозиции. Сейчас исторический отдел музея расположен в здании бывшего Городского торгового корпуса — это памятник истории и архитектуры, который построили в 1910 году. У музея есть ещё два корпуса — отдел Природы и дом-музей С. М. Кирова.

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6. Краеведческий музей. Гордость музея — полный скелет мамонта, который обнаружили в Новосибирской области. Есть также коллекции быта сибирских коренных народов, коллекции стекла, фарфора, фаянса и множество других экспозиций.

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7. Часовня Николая Чудотворца в Новосибирске расположена посередине Красного проспекта. Часовню построили в 1914 году — в честь 20-летнего юбилея со дня закладки ж/д моста через Обь.

В советское время часовню закрыли, а в 1930 году её снесли. Затем на этом месте появилась статуя «Комсомолец», со временем вместо статуи установили памятник Сталину, который убрали в 1950-х. Часовню восстановили в 1993 году, к столетнему юбилею Новосибирска. А перед восстановлением в газетах появилось много сообщений, что именно в этом месте находился географический центр Российской Империи.

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8. Красный проспект.

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9. Сквер «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе обустроен при содействии с авиакомпанией «Сибирь», которая владеет брендом S7. Отсюда и название, и особое оформление — например, световые конструкции в виде летящего самолёта и инверсионного следа.

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10.

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11. Первомайский сквер до революции был торговой площадью, а когда Новосибирск стал административным центром, торговлю перенесли ближе к ипподрому за улицей Гоголя. Сейчас в сквере два фонтана, каменные скульптуры.

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12. Улица Ленина в Новосибирске на новогодние праздники становится пешеходной. Это одна из немногих улиц, которая носит имя Ленина потому, что в 1897 году здесь по пути в ссылку проезжал В. И. Ульянов. В 2026 году планируется полностью трансформировать улицу Ленина в Новосибирске в пешеходную зону.

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13. Площадь Свердлова в Новосибирске находится на Красном проспекте перед фасадом Стоквартирного дома. Это было одно из самых примечательных жилых зданий Новосибирска 1930-х годов. На всемирной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году проект дома получил Гран-при — вместе с проектом здания Новосибирского театра оперы и балета. П-образное восьмиэтажное здание построено с отступом от проспекта — на этом отступе и находится площадь Свердлова. На площади Свердлова установлен памятник архитектору А. Д. Крячкову — именно по его проектам построены стоквартирный дом, администрация Новосибирской области, Реальное училище, Сибревком.

© img.geliophoto.com

14. Новосибирский государственный художественный музей начинал свою историю с картинной галереи в 1957 году. Изначально галерея занимала первый этаж пятиэтажного жилого дома, а затем переехала в здание бывшего Сибревкома. В этом же здании находится Музей восковых фигур, музей игрушки и Театр художественной куклы.

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15. Правительство Новосибирской области занимает одно из самых впечатляющих зданий города. Объект выделяется большой полукруглой выдающейся частью. Здание построено в 1933 году и с тех пор практически сохранило первозданный вид.

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16. Концертный зал имени Арнольда Каца в Новосибирске открыли в 2013 году. Это основная концертная площадка Новосибирской филармонии. Зал филармонии рассчитан на 1080 зрителей. Архитекторы заложили даже возможность установки в филармонии настоящего духового органа. Зал назвали в честь Арнольда Михайловича Каца, основателя Новосибирского академического симфонического оркестра.

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17. Собор Александра Невского — одно из первых каменных зданий города. Храм построен как памятник императору Александру III в 1899 году. В 1937 году храм закрыли и даже пытались взорвать, но разрушены были только внутренние перегородки. С тех пор в здании размещался проектный институт, студия кинохроники. Роспись внутри была полностью разрушена, внутреннюю часть разделили на 3 этажа и даже в куполе сделали комнату. В 1984 году здание передали Новосибирской филармонии и планировали переоборудовать его для концертного зала, в котором будет выступать камерный хор. Но работы так и не были начаты — наоборот, решено было восстановить собор.

© img.geliophoto.com

18. Рядом с собором построили небольшой кирпичный крестильный храм во имя Иоанна Предтечи, а в 2017 году открыли памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.

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19. Собор Александра Невского. В 1971 году при прокладке кабеля рядом с собором была найдена могила его строителя Николая Тихомирова. Его останки перенесли на Заельцовское кладбище Новосибирска.

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20. Центральный мост в Новосибирске. В феврале 2025 года объявили, что мостовой переход готов на 98%.

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21. «Сибирь-Арена» — ледовая арена в Новосибирске. Первый хоккейный матч в комплексе состоялся в 2023 году. Трибуны рассчитаны на 10500 мест, сейчас здесь проводят хоккейные матчи и концерты.

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22. Парк «Арена» находится возле ледового дворца «Сибирь-Арена». Парк открыли на год раньше спорткомплекса, но полностью завершили работы по благоустройству в 2023 году. Но ещё до завершения работ парк уже использовался как одна из площадок Новосибирска как Новогодней столицы России.

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23. Зимой 2024-2025 года в парке «Арена» установили новогоднюю ель и залили вокруг неё каток.

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24. Бугринский мост через Обь в Новосибирске соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. У этого автомобильного моста самый длинный арочный пролёт в России — 380 метров. Визуально мост напоминает гигантский красный лук — один из элементов герба Новосибирска.

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25.

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26. Михайловская набережная и ледовый городок, который открыли 28 декабря 2024 года. Тематика ледового городка посвящена судьбе и творчеству Александра Пушкина. На набережной появилась скульптура проекта, сказочные герои.

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27. Колесо обозрения на Михайловской набережной появилось в 2019 году. Объект сразу вошёл в ТОП-10 самых высоких в России. Кроме того, это первое в Европе колесо обозрения, которое размещено на крыше здания. Изначальное название проекта «Око Новосибирска», но из-за необычного расположения его прозвали «Дом с колесом». На самом деле, колесо установлено не прямо на крыше — опоры проходят через здание и закреплены в фундаменте. А дом построен вокруг этих опор.

© img.geliophoto.com

28. Бизнес-центр «Кобра».

© img.geliophoto.com

29. Театр кукол в Новосибирске появился в 1933 году, но долго не имел собственного здания — выступления по большей части были выездные. В 1999 году у театра появился свой дом — между жилым зданием и школой рабочей молодёжи.

© img.geliophoto.com

30. Фасад театра кукол оформлен в виде трёх солнечных ликов. В оформлении использовали белый мрамор, витражи и металл.

© img.geliophoto.com

31. «Красный Факел» — Новосибирский государственный академический театр, который в 1932 году переехал сюда из Одессы. Во время войны театр работал в городе Сталинск, а в здании театра размещался Ленинградский академический театр имени А. С. Пушкина. Здание спроектировал Андрей Крячков для Коммерческого клуба. Во время Первой мировой часть помещений отдали под госпиталь и военную кухню, а после революции большевики сделали здание центром пропаганды. В 1932 году в здании Коммерческого клуба сыграли первый спектакль «Красного факела» — бывшего передвижного театра. С тех пор в здании было 4 реконструкции, но внешний исторический облик сохранился.

© img.geliophoto.com

32. Улица Кирова в районе метро «Октябрьская». На перекрёстке построили ЖК «Флотилия» — это 3 высотных 25-этажных дома овальной формы. Поперечное сечение зданий напоминает судовой корпус, крыши и верхние этажи стилизованы под палубы лайнеров.

© img.geliophoto.com

33. Музей космонавтики имени Ю. В. Кондратюка. Музей назвали в честь одного из основоположников российской космонавтики — учёный, который в начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были заново переоткрыты НАСА в лунной программе «Аполлон». Музей находится в здании, где несколько лет жил и работал Кондратюк.

© img.geliophoto.com

34. Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске обновили в 1988 году — тогда здание стало полностью каменным.

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35. ЖК Prime House на площади Кондратюка. Первые 5 этажей комплекса предназначены под офисные помещения, остальное — квартиры, в том числе двухуровневые.

© img.geliophoto.com

36. Площадь Калинина. В центре стела «Новосибирск — город трудовой доблести». На площади пересекаются Красный проспект и улица Дуси Ковальчук и Перевозчикова. Площадь круглая, диаметр больше 200 метров, а вокруг стоят одинаковые семиэтажные жилые дома. Здание-книжка — Новосибирский приборостроительный завод имени В. И. Ленина. В 2022 году на площади установили стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести». Стела представляет собой четырёхгранный штык, на двух гранях из нержавеющей стали нанесены изображения тружеников военных лет. Ещё две грани сделаны из молочного стекла с подсветкой — на них нанесён текст указа Президента и герб Новосибирска.

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37. ЖК «Нобель» — единственный новосибирский проект в списке региональных жилых комплексов, которые по своему уровню «не уступают московской недвижимости».

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38. Проспект Дмитрова в Новосибирске до 1935 года называли Михайловский лог. На этой улице находится одно из старейших зданий города — памятник деревянного зодчества конца 1890-х годов.

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39. Grand Autograph Hotel Novosibirsk — бывший Marriott — открылся в Новосибирске в 2014 году. Это был первый пятизвёздочный отель за Уралом. Уже через год отель занял второе место в мировом рейтинге сети Marriott.

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40. БЦ «Бутон». Здание получило несколько наград в архитектурных рейтингах. Неофициальное название объекта — «капуста», потому что эскиз в проекте был похож на кочан капусты.

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41. Драматический театр Сергея Афанасьева. Театр всю свою историю работал на разных сценах и менял названия. В 2017 году у театра появилось своё здание — бывший кинотеатр «Пионер». За годы существования театра Сергей Афанасьев поставил более 120 спектаклей.

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42. Собор Александра Невского.

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43. Стыковка Транссиба и Алтайской железной дороги. До появления Алтайской железной дороги вывозить грузы из южных регионов можно было только по Оби и Иртышу. Через год после начала строительства железной дороги началась Первая Мировая война, но работы не остановили и в 1915 году дорогу ввели в эксплуатацию.

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44. Дом культуры имени Октябрьской революции в Новосибирске построили в 1928 году. К зданию примыкает бизнес-центр «Кобра». Именно в этом ДК в 1942 году впервые за Уралом исполнили седьмую симфонию Шостаковича, а на концерте присутствовал сам автор. Дом культуры имени Октябрьской революции сокращённо называли «КОБРА» — впоследствии это название перешло к бизнес-центру.

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45. Краеведческий музей.

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46. Аквапарк «Аквамир» — самый большой крытый аквапарк России и один из крупнейших в мире. В нём 153 аттракциона, самое большое в России искусственное море с волнами. Ежегодно аквапарк принимает около 1,5 млн посетителей в год.

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47. «Сибирь-Арена».

© img.geliophoto.com

48. ЖК «Панорама» и спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Спортивная школа по сноуборду появилась в Новосибирске в 2016 году. Горнолыжный комплекс «Горский» работает с 2007 года, сейчас основная его часть работает как парковая зона для учеников сноуборд-школы.

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49. Зимний Новосибирск каждый год выглядит по-разному — и всегда красиво.

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